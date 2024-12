El defensor de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, no se guardó su opinión sobre la selección peruana que estuvo bajo la dirección de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar entre 2007 y 2010. En una reciente entrevista, Corzo describió esa etapa como un "desorden total", parecer que refleja su descontento con la situación del equipo nacional en ese periodo.

La 'Muela', quien fue convocado a la selección mayor en 2009 por ‘Chemo’, recordó con tristeza su experiencia en el equipo blanquirrojo. Aseguró que la situación era tan caótica que se preguntaba si realmente esa era la representación del país en el fútbol. Sin embargo, también reconoció el esfuerzo del entrenador por mejorar el rendimiento del equipo.

Aldo Corzo sobre la selección de 'Chemo' del Solar: "Era cualquier cosa"

"La (selección) de ‘Chemo’ me daba pena, porque esa selección era cualquier cosa. Con todo respeto, por cómo se manejaba todo, era un desorden total", declaró Corzo en diálogo con el exfutbolista Luis Guadalupe para el programa 'La fe del Cuto'.

"Yo dije ¿esta es la selección del país? Vi cosas muy feas que no puedo contar. ‘Chemo’, dentro de todo, trataba de trabajar y sacar las cosas adelante", agregó el mundialista en Rusia 2018.

Aldo Corzo debutó en la Bicolor en la era de 'Chemo' del Solar. Foto: composición de LR/Luis Jiménez

¿Cómo le fue a Aldo Corzo en la selección de 'Chemo' del Solar?

Con 'Chemo' como entrenador, Aldo Corzo apenas llegó a disputar tres partidos amistosos, todos ellos en el 2009. Contra El Salvador y Paraguay perdió por la mínima, mientras que ante Honduras sí logró una victoria.

La llegada de Sergio Markarián y el cambio en la selección

El lateral derecho destacó que la llegada de Sergio Markarián en 2010 marcó un cambio significativo en la selección peruana. A pesar de las dificultades, como las lesiones de jugadores clave, Corzo sintió que el equipo comenzó a mostrar un mejor desempeño. “Con Markarián las cosas estaban mejor”, afirmó.

El capitán de Universitario recordó que la primera Copa América que disputó fue en un contexto complicado debido a las ausencias de figuras como Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. "'Cachito' Ramírez estaba en Corinthians y lesionado. Carmona y Revoredo fueron, yo me metí por ahí porque tuve un buen partido con Senegal que me fue bien y me llamó", aseguró.

Corzo reconoció la labor de Markarián

La 'Muela' tampoco escatimó en elogios hacia Markarián, a quien considera un entrenador inteligente y capaz. Resaltó que el ‘Mago’ supo integrar a varios jugadores que hoy son pilares en la selección, como Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y André Carrillo. “Él sacó a muchos jugadores que están en la selección”, concluyó para dejar en claro su aprecio por el trabajo del exentrenador.