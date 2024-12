Ricardo Gareca brindó una entrevista en la que aborda su salida de la selección peruana. El actual director técnico de Chile señaló a Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas como responsables de que no haya continuado al mando de la Bicolor. El 'Tigre' señaló que el presidente quería un cambio y el popular 'Ciego' apoyó su postura.

En esa misma línea, recordó el lamentable manejo de Lozano para la renovación de su contrato. Estas recientes declaraciones fueron analizadas por el periodista Eddie Fleischman, quien no dudó en catalogar de traidor e hipócrita a Juan Carlos Oblitas por no respaldar a Ricardo Gareca.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la relación de Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca?

En la última edición del programa 'Full Deporte', Eddie Fleischman lapidó a Juan Carlos Oblitas. El comunicador señaló que se rompió el vínculo de confidencialidad y criticó el hecho de que no se organizó la reunión respectiva con el 'Flaco'.

“Oblitas no quiso que siga, que Lozano no quiso, ya se sabía, ya teníamos claro eso. Además, Gareca dice que la prensa sabía de lo que se iba a hablar de la reunión y él no lo sabía. Ahí rompieron la cláusula de confidencialidad, porque la propia Federación deslizó a la prensa, los términos que se iban a discutir con Gareca. Manda a su representante, a su abogado y a su hijo a la reunión, y no va ni Lozano ni Oblitas, mandan a un miembro del directorio, que era un presidente de una Liga Departamental”, señaló.

En esa misma línea, acotó que lo que ambos quisieron es aburrir a Ricardo Gareca para que no renueve con la selección peruana. Por ello, se sorprendió al ver que Oblitas estuvo presente cuando el 'Tigre' volvió al Perú para despedirse. Por ello, llamó este acto como una total hipocresía.

“Lo aburrieron, lo cansaron, lo engañaron, engañaron a toda la afición. La mayor decepción, porque de Lozano puedo esperar cualquier cosa, es la de Oblitas, y qué bueno que Gareca haya dicho claramente que Oblitas quería otro direccionamiento para la selección. Miren ustedes, el doble rasero, cuando Gareca vino a Lima a despedirse, en una conferencia, Oblitas estaba ahí sentado, sin embargo, él no quería que siga Gareca, la hipocresía fue mayúscula”, añadió.

Gareca dio detalles inéditos de su salida de la selección peruana

En un adelanto de una entrevista que dio para el programa streaming ‘A Presión’, Ricardo Gareca, quien ahora dirige a la selección chilena, abordó su experiencia en la Bicolor y cómo la FPF tomó decisiones que afectaron su continuidad. El técnico argentino señaló que Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano optaron por un cambio de dirección en la selección, lo que llevó a su eventual salida.

"(Agustín) Lozano lo que buscó fue un cambio, quería ver otra cosa en la selección, tanto él como Juan Carlos quisieron ver otra cosa, en este caso, otro direccionamiento de lo que era la selección", dijo.

"Aparte de las condiciones, que no se presentara, que esté mi hijo de por medio y que no se le atienda, conjunto con mi abogado, es algo que en una relación de confianza como la que había, directamente yo lo vi por terminado. (...) La prensa sabía lo que se iba a toca en esa reunión y yo no lo sabía", agregó.