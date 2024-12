El sueño de Wilmer Aguirre de retirarse con la camiseta de Alianza Lima sigue latente. El experimentado delantero no oculta su anhelo de compartir vestuario con Paolo Guerrero en los blanquiazules, un momento que muchos hinchas también esperan con ilusión. Aguirre, uno de los íconos modernos del club de La Victoria, dejó en claro su amor por el equipo y su interés en un retiro memorable al lado de otra figura histórica del fútbol peruano.

Sin embargo, su relación con la directiva no ha sido la mejor. En recientes declaraciones, Aguirre manifestó su malestar con los dirigentes de Alianza Lima, a quienes responsabilizó por su salida en 2022. Según el ‘Zorrito’, salió con “resentimiento” del equipo del cual es hincha confeso y sueña con tener su revancha.

Wilmer Aguirre quiere retirarse junto a Paolo Guerrero en Alianza Lima

Wilmer Aguirre no ocultó su deseo de regresar a Alianza Lima para cerrar su carrera futbolística en el club de sus amores. Según reveló tras conseguir el ascenso a Liga 2 con FC Cajamarca, sería un sueño cumplir este objetivo al lado de Paolo Guerrero, otro ídolo peruano con quien comparte una historia llena de pasión por el fútbol y por la camiseta blanquiazul.

Wilmer Aguirre debutó como futbolista profesional en Alianza Lima en el año 2001. Foto: Alianza Lima

“Ojalá que se pueda dar un retiro con Paolo Guerrero. Después de muchos años pude jugar con Jefferson Farfán y ojalá ahora se pueda con Paolo”, comentó el delantero de 41 años, que comandó a su equipo a la gran final de la Copa Perú, lo que le dio un cupo para la segunda división en el 2025.

Asimismo, el ‘Zorrito’ indicó con tristeza que ve cada vez más lejana la posibilidad de dejar el fútbol con la camiseta ‘blanquiazul’. “No sé si habrá posibilidad de regresar a Alianza Lima. Mi sueño está retirarme en el club, cada vez lo veo más lejos, pero ojalá en cualquier momento se pueda dar. Hoy en día que Alianza está regresando a la gente comprometida e identificada con el equipo”, añadió.

Por otro lado, destacó las incorporaciones de Franco Navarro y Wilmar Valencia, quienes fueron nombrados como director deportivo y director de divisiones menores de Alianza Lima, respectivamente. “Son gente muy preparada. Los conozco y seguro que van a hacer todo de sí para que Alianza Lima pueda volver a tener su ADN”, señaló el ‘Rayo’.

Wilmer Aguirre despotrica contra la dirigencia de Alianza Lima

A pesar de su gran amor por Alianza Lima, Wilmer Aguirre no dudó en criticar duramente a la directiva del club. El delantero, días antes, señaló que su salida no fue del todo amistosa y que, tras tantos años de servicio, esperaba un trato distinto. “Salí de Alianza Lima con un poco de resentimiento, pero no con el hincha, sino con la gente que maneja el club”, aseveró.

Estas palabras reflejan el malestar de Aguirre, quien asegura haber dejado el club con un sabor amargo. Según él, las decisiones administrativas no siempre priorizan el respeto a los jugadores que, como él, han dedicado su carrera al equipo. Este tipo de declaraciones no son nuevas en el entorno futbolístico peruano, donde las tensiones entre jugadores y directivos suelen ser recurrentes.