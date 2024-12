José Luis Carranza, conocido como el ‘Puma’, reveló detalles de una conversación reciente que tuvo con Raúl Ruidíaz, con quien sostuvo una reunión para aprovechar que se encuentra en el país actualmente. En el programa ‘La interna’ del canal de YouTube Trivu, donde es panelista, Carranza dio detalles de lo que conversaron y contó qué dijo el delantero frente a la avalancha de rumores acerca de su posible regreso a Universitario.

Tras cerrar su ciclo en el Seattle Sounders de la MLS, Raúl Ruidíaz se encuentra en busca de un nuevo destino profesional. Universitario, con la ambición de lograr el tricampeonato en 2025, parece decidido a recuperar a uno de sus hijos pródigos, cuya vuelta representaría un impacto emocional tanto para el club como para la hinchada.

¿Qué dijo José Luis Carranza sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario?

José Luis Carranza, emblema de Universitario, no escatimó palabras para referirse a Raúl Ruidíaz y su vínculo con el club. En recientes declaraciones para ‘La interna’, el ‘Puma’ confesó que tuvo una charla directa con el delantero, con quien se reunió en una cevichería local, a modo de aprovechar que el jugador se encuentra en el país para pasar las fiestas de fin de año.

“Yo estuve en la cevichería de un amigo, me encontré con el ‘chato’ (Ruidíaz), ya habíamos quedado por hay una buena relación. Mis cosas son privadas, yo tengo códigos. Te voy a decir, a mí no me gusta contar mis cosas porque la cadena la rompo. Una cosa es que a mí me guste la sinceridad, la honestidad, la lealtad y cuando estoy rajado, se rompe la cadena y se acabó”, inició el ‘Puma’.

PUEDES VER: Piero Alva reveló el principal obstáculo para el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario en 2025

Esta respuesta no dejó contentos a sus compañeros de panel, quienes le insistieron para que brinde mayores detalles, a lo que Carranza respondió: “Él es crema y eso nadie lo va a cambiar, nadie va a cambiar la historia y el sentimiento. Nosotros no vendemos sentimientos. El ‘chato’ está ahí, tranquilo, viene de vacaciones y la pasamos bien. No hablamos de eso (de una posible reunión con la ‘U’)”, agregó.

¿Raúl Ruidíaz es la prioridad de Universitario para el 2025?

Pese a que Universitario está en la búsqueda de un delantero para la temporada 2025 y que Raúl Ruidíaz actualmente es un jugador libre, lo cierto es que la ‘Pulga’ no sería prioridad en Ate. Así lo reveló Gustavo Peralta, periodista de Líbero, quien aseguró que los ‘cremas’ tienen la mira puesta en un delantero extranjero.

“Como indicamos días atrás, Raúl Ruidíaz no es prioridad en Universitario que apunta al delantero extranjero. Por su parte, según información, la ‘Pulga’ avanza con opciones en el extranjero, precisamente en la MLS”, aseveró el comunicador a través de sus redes sociales.

Raúl Ruidíaz dejó Seattle Sounders y busca equipo para la próxima temporada

El cierre de una etapa importante en la carrera de Raúl Ruidíaz generó múltiples interrogantes sobre su futuro. Tras varias temporadas exitosas con el Seattle Sounders, donde se consagró como uno de los mejores delanteros de la MLS, la ‘Pulga’ se despidió oficialmente del club. En un comunicado, la institución destacó su profesionalismo y lo calificó como una leyenda, agradeciéndole por los logros alcanzados juntos.

“Raúl Ruidíaz está sin contrato y dejará el club como nuestro máximo goleador histórico. Estamos tremendamente agradecidos por el tiempo de Raúl como Sounder. Gracias a una leyenda del club”, apuntó la institución en un comunicado en sus redes sociales.