Kylian Mbappé pasa por un momento complicado en el Real Madrid. El futbolista francés llegó esta temporada como la gran estrella, pero viene cosechando bajas actuaciones, las cuales lo han puesto en el ojo de la tormenta. A pesar de que ha marcado algunos goles, la crítica se centra en su bajo rendimiento en partidos cruciales.

En medio de este tenso momento, el popular 'Tortuga ninja' ha brindado una entrevista en la que conversa sobre distintos temas de su vida personal y deportiva. En ella, responde a las críticas que viene recibiendo e incluso cuenta que estuvo cerca de no llegar al Real Madrid para no frustrar el sueño de su hermano menor.

Kylian Mbappé estuvo dispuesto a renunciar al Real Madrid por su hermano

Kylian Mbappé tuvo diversos obstáculos para llegar al Real Madrid desde el PSG. Es más, cuando estaba dispuesto a dejar París para cumplir su sueño en España, pudo renunciar a todo ello para no interrumpir la carrera de Ethan Mbappé, su hermano menor.

"Él, su Real Madrid, era el PSG. E indirectamente, se lo quité. Le dije: 'si quieres quedarte, lo prorrogo y nos quedamos un poco más'. Yo hubiera renunciado a mi sueño de Madrid por él. ¿Cuál es el punto de firmar en el mejor club del mundo si matas la carrera de tu hermano?", declaró para el programa 'Clique'.

A pesar de ello, contó que Ethan le pidió que vaya al Real Madrid para que cumpla su gran sueño de niño. Por ello, decidió fichar por el equipo más ganador de la Champions League. Tras este traspaso, su hermano dejo el conjunto parisino y llegó al Lille de la Ligue 1.

Kylian Mbappé habla sobre su relación con el PSG tras llegar al Real Madrid

La abrupta salida de Mbappé del PSG invita a pensar que no tiene una buena relación con la institución. No obstante, el propio jugador aclara que le guarda mucho cariño al club, pero no es así. Incluso, contó que sigue viendo los partidos del elenco parisino desde Madrid.

"El PSG ha significado mucho para mí. Pasé siete años allí, y es un lugar muy intenso, con momentos buenos y malos. He vivido siete años extraordinarios. Quizá el error que cometí fue que lo mezclé todo. Tuve conflictos con la gente, defendí mis derechos como jugador, pero eso no representaba al club. Piensan que a Kylian no le importa, creen que era un hobby antes de ir al Madrid, pero sigo viendo los partidos del PSG. Conozco el club de memoria. Cuando pierden, sé lo difícil que es. Siempre he estado unido al PSG. Es una relación que no desaparece", comentó.

Eso sí, aclaró que si bien desea que el PSG levante una Champions, primero quiere hacerlo él con el Real Madrid. "De momento, no lo espero porque quiero ganarla yo. En el futuro, espero que la ganen porque la gente ha sufrido mucho. Pero ahora no, porque tengo que ganarla. Escribí mi historia en París, rompí récords y gané títulos pero hora estoy en el mejor club del mundo", sentenció.