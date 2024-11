El exentrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, ha hecho un llamado a los jóvenes futbolistas del país para que busquen oportunidades en la Liga MX. De acuerdo a su argumento, esta experiencia es crucial para el crecimiento y desarrollo del talento nacional.

La selección peruana enfrenta una crisis que se refleja en su posición en las Eliminatorias 2026 y en la falta de nuevos valores en el plantel. Reynoso sostiene que la competencia en la Liga 1 limita el progreso de los jugadores, lo que afecta directamente al rendimiento del equipo nacional.

En este contexto, el ‘Ajedrecista’ ha propuesto que los jóvenes futbolistas peruanos consideren marcharse a México para adquirir la experiencia necesaria que les permita contribuir de manera efectiva a la selección. “Si pudieran venir a México sería fundamental”, afirmó Reynoso, y enfatizó en la importancia de un roce competitivo más elevado.

La crisis de la selección peruana

La situación actual de la selección peruana es preocupante. No solo se encuentra en una posición desfavorable en las Eliminatorias, sino que también ha mostrado una falta de promoción de nuevos talentos. Esta problemática se agrava por la escasa competencia en la Liga 1, lo que limita las oportunidades de los jóvenes futbolistas para desarrollarse adecuadamente.

Reynoso ha señalado que la solución a esta crisis radica en que los jugadores busquen nuevos horizontes en ligas más competitivas. “Si no corres acá, si no mejoras en lo táctico, pues no vas a jugar y te van a regresar [al país de origen]”, argumentó, subrayando la necesidad de un entorno que exija un mayor rendimiento.

La importancia de la Liga MX

La Liga MX se presenta como una opción atractiva para los futbolistas peruanos. Reynoso, quien tuvo una destacada carrera en México, considera que el aprendizaje y la experiencia adquiridos en esta liga son fundamentales para el crecimiento de los jugadores. “Una vez consolidados, podrán ser de gran ayuda en la Bicolor”, afirmó el exentrenador.

A pesar de la falta de movimiento en las ventanas de transferencias, Reynoso mantiene la esperanza de que pronto se produzcan cambios significativos en las operaciones hacia México. Su experiencia como futbolista en el Cruz Azul le otorga una perspectiva valiosa sobre el potencial que ofrece la liga mexicana.

Desafíos en la dirección técnica

Juan Reynoso también ha reflexionado sobre su etapa como entrenador de la selección peruana. Reconoce que los resultados no fueron los esperados y que su estilo de juego no logró calar en el grupo. Además, la falta de apoyo de los clubes de la Liga 1 complicó aún más su labor.

“El fútbol en Perú es muy lento y por eso requerí un GPS especial para los jugadores, pero en la Federación Peruana de Fútbol nunca lo compraron”, denunció Reynoso en una entrevista. Esta situación resalta la necesidad de una inversión en tecnología y recursos que permitan a los futbolistas peruanos mejorar su rendimiento y adaptarse a un fútbol más dinámico.