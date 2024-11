Alianza Lima ya definió que Néstor Gorosito sea su nuevo entrenador para la temporada 2025, en la que disputará la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores. Ante ello, el entrenador argentino ha sido criticado por un grupo de hinchas del cuadro íntimo. Sin embargo, el comentarista Diego Rebagliati respaldó su llegada al conjunto blanquiazul.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Néstor Gorosito?

En Movistar Deportes, Diego Rebagliati señaló que Néstor Gorosito tiene un perfil como entrenador muy parecido al de Franco Navarro y que es muy apresurado criticar su llegada a Alianza Lima.

"Gorosito tiene características muy distintas a los últimos dos técnicos que tuvo Alianza que son Restrepo y Soso. Restrepo y Soso son técnicos modernos, obsesivos y que valoran mucho las métricas. Hay estilos y maneras de dirigir. No hay una sola manera de ganar. La apuesta de Franco (Navarro) es por un técnico mucho más motivador y que sepa manejar el vestuario", indicó.

"No es una locura, no es que solo un tipo de técnico puede ganar. A mí no me parece una locura los de Gorosito, que en el 2019 ganó un torneo con Tigre y ganó con Olimpia en Paraguay. Tiene algunos descensos, tiene algunos malos resultados. Me parece que descalificarlo es muy atrevido", agregó.

Periodista argentino arremetió contra Néstor Gorosito

El comunicador Flavio Azzaro fue consultado por Néstor Gorosito y no ocultó su lamento por esta decisión de Alianza Lima de sumarlo a sus filas. El periodista pidió a los aficionados blanquiazules que sigan de cerca sus decisiones y les deseó suerte. Asimismo, hizo un breve recuento sobre cómo le ha ido en algunos de los equipos en los que el técnico de 60 años ha estado.

"Pobre el club más popular del Perú. ¿Ahora hay mercado de pases? Síganlo de cerca, prepárense con mucha suerte. Gorosito es alguien que no trabaja, que en épocas donde tienes que agudizar el ingenio para saber qué jugador traer y no traer, tienes que trabajar y a él le gusta tomar sol. Viste cómo es el fútbol, por ahí le va bien, pero su carrera es bastante sobrevalorada a mi criterio. Le fue bien en Tigre, a River lo mandó a la B, con Chicago fue parte del descenso, a Colón lo mandó a la B. ¿Tienen cable, ven los partidos de Argentina? Porque para contratar a Gorosito...", manifestó.

"Síganlo de cerca, los hinchas de Alianza Lima que quieren al club, síganlo de cerca. Cuando le ha ido bien ha sido porque los equipos los ha armado otros entrenadores. Cuando él tiene que armar los planteles desde cero, hace de las suyas. La gente que gana tanta plata no es necesario que haga estas cosas. Tengan suerte los hinchas", añadió.

Números de Néstor Gorosito en el 2024

En la temporada 2024, Néstor Gorosito dirigió a Tigre de Argentina. Con esta escuadra, disputó 11 encuentros oficiales, de los cuales perdió ocho, empató dos y solo ganó uno. En marzo de ese año, el 'Pipo' fue cesado del cargo y dejó a este cuadro en el último lugar de la tabla anual, en zona de descenso directo.