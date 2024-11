Los problemas dentro del fútbol peruano continúan. Hace días, se conoció que 1190 Sports, la empresa a cargo de los derechos de TV de los equipos nacionales, solo pagó a 6 clubes hasta el mes de octubre. Esta situación afecta directamente la solvencia económica de las instituciones y ello se ve expresado en la deuda que mantienen los cuadros de la Liga 1 y Liga 2 con sus jugadores. Al respecto, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (Safap), se pronunció y dio detalles que manchan aún más la imagen de la FPF.

La Safap, ante esta problemática que atraviesan los clubes, decidió prorrogar la presentación de la lista de cuadros que tienen deudas vigentes con sus trabajadores para que las instituciones regularicen sus adeudos. Estos equipos argumentan que 1190 Sports los llevó a esa realidad porque no les pagan por los derechos de transmisión de sus partidos por TV.

Clubes de Liga 1 y Liga 2 deben sus remuneraciones a aproximadamente 200 futbolistas

En diálogo con 'Negrini lo sabe' de Ovación, Baldovino brindó detalles de las deudas que existen con aproximadamente 200 jugadores de diversos equipos de la primera y segunda división. Asimismo, reveló que ello se debe a que estos conjuntos tampoco reciben el dinero de la TV.

"Si bien ya teníamos todo preparados sobre las deudas que aún existen con un buen grupo de jugadores, no enteramos de que algunos clubes no han recibido pagos de la televisión y nos informaron que entre ayer y hoy deberían regularizar esta situación para que puedan cumplir con el pago de sus remuneraciones del mes de octubre. Por ello, hemos decidido presentar la lista de deudas recién el día lunes (2 de diciembre) para darle chance a los clubes y puedan ponerse al día en sus pagos", manifestó.

“En estos momentos, aproximadamente son 200 jugadores, entre Liga 1 y 2, a los que se les ha incumplido. Igual sucede con los jugadores que tienen contrato continuado y tienen que recibir su remuneración por el mes de noviembre”, añadió.

Jhonny Baldovino es asesor legal de la Agremiación de Futbolistas de Perú. Foto: GLR

Enrique Dupuy revela detalles de la falta de pago de 1190 Sports a los clubes peruanos

Enrique Dupuy, directivo que renunció al directorio de la FPF, en entrevista con Exitosa, confirmó lo que había revelado días antes el periodista Mauricio Loret de Mola: 1190 Sports solo pagó a 6 clubes hasta el mes de octubre. Además, dio a conocer que esto podría llevar a la "quiebra" al fútbol peruano.

“La empresa proveedora (de los derechos de TV) que es 1190 todavía no ha terminado de pagar a algunos clubes lo de octubre y no sé cómo va a pagar en noviembre, no habiendo fútbol, y ya no quiero pensar ni en diciembre ni en enero. El fondo que alimentaba a esta empresa, que era 777, ya quebró. Hay que tomar medidas rápidas para salvar la quiebra inminente del fútbol peruano”, aseveró.