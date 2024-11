El técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, expresó su apoyo a su hermano Carlos, tras su salida de Alianza Lima en el 2022, y calificó la decisión como injusta. El entrenador de la 'U' recordó el éxito que su pariente tuvo al llevar al equipo íntimo a la cima en 2021, a pesar de las dificultades que enfrentó al comienzo cuando tenía todo listo para jugar en la segunda división.

Los hermanos Bustos han dejado una huella significativa en la Liga 1, logrando campeonatos con los clubes más emblemáticos del país. Mientras Carlos se coronó con Alianza Lima en 2021, Fabián lo hizo en 2024 con Universitario, en un año especial para el elenco estudiantil. En una entrevista reciente, Fabián reflexionó sobre la trayectoria de su hermano en el cuadro blanquiazul y señaló que no se valoró adecuadamente su trabajo.

El legado de Carlos Bustos en Alianza Lima

El paso de Carlos Bustos por Alianza Lima fue notable, ya que logró llevar al equipo a la gloria en un momento crítico. A pesar de llegar a un club que había enfrentado la pérdida de categoría, la cual fue revertida posteriormente tras una decisión del TAS, su liderazgo y estrategia llevaron a los victorianos a conquistar el título nacional. Sin embargo, su destitución a mitad de temporada dejó un sabor amargo para él y su familia.

Fabián Bustos enfatizó que la decisión de cesar a su hermano fue precipitada y consideró que el equipo no estaba en una crisis tan profunda. "La gente del equipo rival se equivocó con mi hermano, él armó un equipo para la ‘B’ y salió campeón de la ‘A’. Creo que perdió un partido importante, pero si ganaba los dos partidos menos se ponía primero. Luego ese equipo lo agarra ‘Chicho’, terminan ganando ese torneo y la final. Me parece que fueron injustos con lo que había realizado y cómo estaba ese equipo cuando llegó", declaró para el programa deportivo ‘En Carne Propia’.

El estratega de 55 años también expresó su deseo de enfrentarse a su hermano en una hipotética final y, a pesar del vínculo que los une, aseguró que su intención sería derrotarlo. "Si me tocaría enfrentarme en una final con él, me encantaría y obviamente me gustaría ganarle", contestó.

¿En qué equipos ha dirigido Fabián Bustos?