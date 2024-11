César Inga habla tras su esperado fichaje a Universitario de Deportes: “Es un sueño”

Universitario de Deportes está renovando y reforzando su plantel de cara a la Copa Libertadores y la temporada 2025, con la ilusión de mantenerse como líder en los torneos Apertura y Clausura, y aspirar a un nuevo título que los consagre como tricampeones. En este contexto, César Inga, su más reciente fichaje, compartió sus primeras impresiones como nuevo jugador del equipo.

Este último jueves, César Inga, nuevo fichaje de la "U", brindó declaraciones a diversos medios, donde expresó su emoción por ser presentado como jugador del equipo crema, calificando su llegada al club como un sueño hecho realidad.

“Es un sueño, ya lo dije hace algunos días. Me siento muy contento y emocionado por lo que está pasando. Ayer estuve con mis padres y están muy emocionados porque es un sueño que tengo desde muy chico y lo estoy logrando”, sostuvo el jugador.

Asimismo, el lateral izquierdo también relató cómo se dieron los acercamientos que culminaron en su fichaje. Destacó que mantuvo comunicación directa con el director técnico Fabián Bustos, quien expresó su interés en contar con él para la próxima temporada.

“Primero, mi representante me llamó. Después lo hizo el profesor Fabián y me dijo que me quería porque era un jugador polifuncional, que le podía servir y eso fue lo que llamó mi atención. Por eso estoy acá”, comentó.

Finalmente, destacó el trabajo de sus nuevos compañeros en el plantel, resaltando su profesionalismo y compromiso con el club. “Mientras otros clubes están de vacaciones, ellos están entrenando”, añadió.

César Inga y su primera vez en el Monumental

El exjugador del ADT de Tarma, quien confesó ser hincha del cuadro merengue, reveló que nunca había visitado el Estadio Monumental U Marathon, salvo en los partidos que disputó con su anterior equipo. Añadió que, aunque no lo conocía antes debido a que vivía en Chimbote, toda su familia es ‘crema’.

“Nunca antes he ido al estadio, recién fue para el partido con ADT. Como somos de Chimbote, mi papá nunca me ha traído al estadio, pero mi familia es hincha de la U. Solamente he venido al Monumental a jugar con ADT”, señaló Inga.

Además, expresó su admiración por la hinchada de Universitario, destacando que le llamó la atención verlos alentar durante los 90 minutos.

Busca ganarse un lugar en el equipo

El futbolista se mostró entusiasmado por este nuevo reto, especialmente por unirse al equipo del que es seguidor desde niño. Afirmó que dará lo mejor de sí para ganarse un lugar en las filas de Universitario.

“Como dije antes, vengo acá para pelear, trabajar duro para ganarme un puesto y dar todo de mí”, afirmó.