Bryan Reyna, uno de los jóvenes talentos que tiene a disposición Jorge Fossati para la selección peruana, enfrenta un panorama complicado en su equipo, Belgrano de Córdoba, tras recibir una dura sanción por un supuesto acto de indisciplina. Luego de participar en las recientes jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, el exjugador de Alianza Lima se reintegró a su club, que tomó medidas drásticas en su contra.

Belgrano tomó la decisión de excluir a Reyna de la convocatoria para el encuentro contra Barracas Central por la fecha 23 de la liga argentina. Esta decisión no solo refleja la importancia que el equipo otorga al compromiso y la profesionalidad, sino que también pone en el centro del debate la gestión de futbolistas que alternan entre selecciones nacionales y sus clubes.

Bryan Reyna fue sancionado por Belgrano

La sanción que Belgrano interpuso a Bryan Reyna fue su exclusión del próximo partido contra Barracas, debido a su ausencia en el entrenamiento del pasado 10 de noviembre, previo al cotejo del Pirata con Instituto. Así lo dio a conocer el propio club a través de su página web oficial, donde recalcó su compromiso con el profesionalismo de todos los jugadores que conforman su plantel principal.

El club oficializó la sanción contra Bryan Reyna por no asistir a uno de los entrenamientos. Foto: captura

“Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para este encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la práctica del pasado domingo 10 de noviembre, siguiendo el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de Primera División de nuestro club”, señaló.

Esta sanción se reveló luego de la participación de Bryan Reyna en la reciente fecha FIFA por las Eliminatorias 2026 con la selección peruana. El Picante, como le conocen en su club, no jugó con la Bicolor en su partido contra Chile; no obstante, tuvo la chance de participar en 17 minutos del cotejo frente a Argentina.

Belgrano informó que Bryan Reyna sufrió un cuadro febril

Como recordamos, previo al partido de Belgrano con Instituto, el Pirata informó que Bryan Reyna había sido excluido del cotejo debió a un cuadro de fiebre que había reportado el propio futbolista. En ese sentido, al interponer esta sanción, el club argentino habría descubierto que la versión de Reyna no era totalmente cierta.

“Parte médico: Informamos que Bryan Reyna no forma parte de la nómina, ya que presenta un cuadro febril. Además, Matías Marín sufrió la fractura de la primera falange del segundo dedo del pie derecho y Nicolás Fernández continúa la recuperación por la fractura de una falange del quinto dedo de su pie derecho; por lo tanto, ambos serán también resguardados en esta fecha”, señaló el equipo en sus redes sociales.

Bryan Reyna no tendría diálogo alguno con Juan Cruz Real, técnico de Belgrano. Foto: captura

Pero eso no sería todo, ya que Bryan Reyna no tendría una buena relación el técnico de la B, Juan Cruz Real, según contó el periodista argentino Federico Jelic, quien precisó que no existe diálogo entre ambos. “Bryan Reyna jugó anoche en Perú ante Argentina y la ventana FIFA de Eliminatorias, esquivando el entrenamiento del domingo 10 de noviembre, sin autorización. La decisión de Belgrano fue no convocarlo al juego de mañana ante Barracas Central. Con el DT Real no tiene diálogo”, indicó.