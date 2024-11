El martes 19 de noviembre, la Fiscalía anuló la detención preliminar de Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, relacionado con el caso de Los Galácticos, una organización criminal acusada de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. El directivo estuvo con detención preliminar unos días, al igual que Agustín Lozano y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Este jueves 25 de noviembre, Joel Raffo ofreció una entrevista para defenderse por las acusaciones recientes de la Fiscalía y el Ministerio Público y también se refirió a la gestión de Agustín Lozano en la presidencia de la Federación.

Joel Raffo se defendió de las acusaciones y se aferra a Sporting Cristal

En una parte de la entrevista a RPP, el mandamás del club celeste negó una posible renuncia a Sporting Cristal y aseguró que seguirá fuerte en su objetivo para mejorar el balompié nacional.

"Se tratan de imputaciones totalmente injustas. Son 20 acusaciones en toda la carpeta y Sporting Cristal está inmerso únicamente en 2. No tengo ningún tipo de relación personal con el señor Agustín Lozano. Desde el 2022 para adelante es una relación solo profesional. (...) No voy a renunciar a la presidencia de Sporting Cristal. No, de ninguna manera, nosotros seguimos firmes en el propósito de desarrollar el fútbol peruano. Sporting Cristal es un referente, siempre lo ha sido en ese sentido. Desde que iniciamos, hace 15 años, tenemos eso como propósito, cambiar vidas a través del fútbol. Entonces, seguimos firmes en el cumplimiento de este objetivo, de esta visión que nosotros tenemos", declaró.

Joel Raffo se refirió a la gestión de Agustín Lozano en la FPF

El directivo fue consultado sobre Agustín Lozano y señaló que su mandato tiene potencial para poder mejorar a como se ha estado realizando. Asimismo, precisó que los malos resultados que se han estado viendo en el fútbol peruano son también consecuencias de gestiones pasadas.

"Cuando compro Sporting Cristal en 2019, el club es miembro de la FPF. Yo me tengo que acoger y acatar esas reglas. Sin duda es una gestión que tiene mucho potencial para poder desarrollarse mejor de lo que ha venido siendo, creo que el fútbol peruano evidencia resultados que no corresponden a las capacidades y recursos que tiene nuestro país. No se debe a estos últimos años, sino a muchos vacíos y brechas de muchos años atrás. Ahora se está poniendo como evidencia. Esa es una de las principales motivaciones que tenemos como club para poder revertir la situación", sostuvo.

Además, fue enfático en señalar que no es colaborar eficaz en esta investigación por el caso Los Galácticos, ya que al aceptar ello sería asumir parte de las imputaciones y manifestó que él no ha cometido algún acto ilícito.

"Como le dije al fiscal, compartimos la misma motivación, yo también quiero limpiar al fútbol peruano. Me he puesto a plena disposición para aclarar, porque no se puede meter a todos en un mismo saco. Se dice que me he vuelto colaborar eficaz y eso supone haber aceptado culpa en algunas acusaciones, pero de ninguna manera voy a aceptar algo de la cual no he sido partícipe. No soy un colaborar eficaz, porque no he cometido ningún acto ilícito, no ha habido ningún conflicto de interés", enfatizó.