La selección peruana se aleja cada vez más del sueño mundialista. Luego de perder frente a Argentina, el equipo comandado por Jorge Fossati cayó al fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. En medio de este panorama, desde diversos sectores se empezó a cuestionar la permanencia del experimentado estratega uruguayo al mando de la Bicolor.

Uno de los que se animó a pronunciarse sobre la situación del 'Nonno' fue el exfutbolista Jefferson Farfán, quien brilló con la camiseta blanquirroja y fue mundialista en Rusia 2018.

Jefferson Farfán respalda a Jorge Fossati

Para sorpresa de muchos aficionados, Jefferson Farfán fue captado en las instalaciones de Campo Mar, sede de playa del club Universitario de Deportes. El exgoleador de Alianza Lima acudió a dicho lugar para acompañar a su hijo en su partido por la Copa Promesas, un certamen de menores.

La 'Foquita' aprovechó el momento para opinar sobre el complicado momento que afronta la selección peruana en las Eliminatorias. El exatacante consideró que el combinado nacional se encuentra en medio de un recambio generacional; además, respaldó el trabajo que viene realizando Jorge Fossati.

"Me quedo tranquilo, esto es un cambio generacional, también le pasa a Chile. Tenemos que ser pacientes para ver este cambio con jugadores muy jóvenes, que tienen que acostumbrarse a este tipo de nivel. Esperemos que le pueda ir de la mejor manera a la selección, pensar en el futuro, no pensar a corto tiempo, porque el 'profe' no la tiene tan fácil, pero creo que tenemos un gran entrenador y hay que darle tiempo", manifestó en diálogo con GolPerú.

Jefferson Farfán celebra los cambios en Alianza Lima

Por otra parte, Farfán se mostró entusiasmado por la llegada de Franco Navarro y Wilmar Valencia a Alianza Lima. Ambos personajes se encuentran muy identificados con la institución victoriana.

"Me parece espectacular. Han llegado personas con identidad aliancista, que es Franco (Navarro) y Wilmar (Valencia), y esperamos que puedan hacer lo mejor por el club. Alianza tiene un ADN en el juego, eso no se puede cambiar, ahora se ve muy pocos jugadores de la cantera jugando", concluyó.

¿Cómo marcha Perú en las Eliminatorias?

Con la victoria de Chile ante Venezuela en Santiago, lo que significó el primer triunfo de Ricardo Gareca al mando de la Roja, la selección peruana es última en la clasificación con 6 puntos.

Puesto País PJ DF PUNTOS 1 Argentina 12 14 25 2 Uruguay 12 8 20 3 Ecuador 12 7 19 4 Colombia 12 5 19 5 Brasil 12 6 18 6 Paraguay 12 1 17 7 Bolivia 12 -14 13 8 Venezuela 12 -4 12 9 Chile 12 -11 9 10 Perú 12 -12 7

¿Cuál es el próximo rival de Perú en las Eliminatorias?

El próximo rival de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026 será Bolivia por la fecha 13 del certamen en marzo de 2025 en Lima.

¿Qué partidos le quedan a Perú en las Eliminatorias 2026?

A la Bicolor le quedan 6 encuentros por jugar: tres de local y tres de visitante.