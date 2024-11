"U" insiste con Fydriszewski, Alianza va por Bengoechea y Cazonatti se queda en Cristal

La temporada 2024 ya quedó en el pasado y los equipos de nuestra querida Liga 1 empiezan a planificar lo que será el próximo año, donde el objetivo es arrebatarle el título a Universitario de Deportes. En el caso de los cremas, es lograr el tri y pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, por lo cual están viendo el mercado argentino para reforzar su ataque.

Precisamente, el atacante Francisco Fydriszewski, actualmente en San Lorenzo de Almagro y con contrato hasta el 2026, es una de las opciones que maneja el técnico Fabián Bustos, quien lo conoce desde su paso por el Barcelona de Guayaquil, donde registró 25 tantos y seis asistencias en 51 encuentros. El inconveniente son las pretensiones económicas del jugador de los Cuervos.

¿Y Raúl Ruidíaz? El jugador del Seattle Sounders clasificó a la final de la Conferencia Oeste de la MLS luego de superar 2-1 a Los Ángeles FC. La Pulga jugó todo el segundo tiempo y en la “U” esperan que termine su participación en el torneo estadounidense para consultar sobre su condición. Su contrato con el elenco verde concluye en diciembre próximo, pero tiene ofertas de otros clubes. Aunque su amor por el cuadro merengue lo haría pensar en la opción de volver a ATE.

Alianza Lima va por Pablo Bengoechea

En Alianza Lima siguen buscando un técnico que se acomode al presupuesto del próximo año y en carpeta Pablo Bengoechea es la primera opción. Comunicación con el estratega uruguayo ya hubo, por lo que en los próximos días obtendrán una respuesta.

Pero no es el único nombre que se maneja. El argentino Daniel Garnero (ex Selección de Paraguay y Olimpia) es el plan B en caso Bengoechea diga no al proyecto Blanquiazul.

En tema de refuerzos, Emiliano Vecchio ha sido acercado a la dirigencia de La Victoria. El volante argentino de 36 años fue excompañero de Paolo Guerrero en Racing Club, y actualmente se encuentra libre luego de concluir su etapa en Unión Española de Chile, donde marcó seis goles y asistió la misma cantidad de veces en 22 compromisos.

Cazonatti se queda en el Rímac

Por su parte, Sporting Cristal anunció a través de sus redes sociales la renovación de contrato hasta el 2027 del volante Gustavo Cazonatti. El conjunto del Rímac utilizó su opción de compra y pagó su ficha al Tombense (tercera de Brasil).

“Hola, familia Celeste. Estoy muy feliz por quedarme en casa. Renuevo mi compromiso total con la gloriosa Celeste. Fuerza Cristal”, dijo Cazo, quien con su estilo de juego se ganó el cariño de todos los hinchas Cerveceros.