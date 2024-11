Seguro Social 2024: las personas a quienes le cerrarán la cuenta My Social Security desde esta fecha en Estados Unidos

El cierre de cuentas en My Social Security afecta a un grupo específico de beneficiarios. Conoce quiénes son los afectados y las fechas clave que debes tener en cuenta.

La Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado que cerrará las cuentas de My Social Security de ciertos beneficiarios que no han utilizado sus cuentas en un periodo prolongado. Esta medida busca optimizar el uso de recursos y garantizar la seguridad de la información de los usuarios.

Los beneficiarios que no hayan accedido a su cuenta desde el 1 de enero de 2020 recibirán una notificación por correo. Es fundamental que los afectados tomen acción para evitar el cierre de su cuenta y la pérdida de acceso a servicios importantes.

Seguro Social: ¿Quiénes serán los afectados con el cierre de su cuenta?

Las cuentas que serán cerradas pertenecen a aquellos beneficiarios que no han iniciado sesión en su cuenta de My Social Security desde el inicio de 2020. Esto incluye a personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad o sobrevivientes. La SSA ha enfatizado que el cierre de cuentas no afectará a quienes continúan recibiendo sus beneficios, pero sí limitará el acceso a servicios en línea.

Fechas clave a considerar

Los beneficiarios deben estar atentos a las notificaciones que recibirán por correo. La SSA comenzará a cerrar cuentas a partir del 1 de enero de 2024. Por lo tanto, es crucial que los usuarios accedan a su cuenta antes de esta fecha para evitar inconvenientes. Si no has ingresado a tu cuenta en un tiempo, es recomendable hacerlo lo antes posible.

¿Cómo evitar el cierre de tu cuenta?

Para evitar que tu cuenta sea cerrada, simplemente inicia sesión en My Social Security. Si no recuerdas tu contraseña, puedes restablecerla siguiendo los pasos indicados en la página. Además, es recomendable que verifiques la información de tu cuenta y actualices cualquier dato que sea necesario.