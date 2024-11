El pasado martes 19 de noviembre, la selección peruana perdió 1-0 ante Argentina en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este resultado deja a la Bicolor última en la tabla de posiciones y muy complicada de cara al próximo Mundial. En la próxima fecha, deberá recibir a Bolivia y visitar a Venezuela.

El principal señalado es Jorge Fossati y su sistema de juego. Asimismo, Paolo Guerrero ha sido duramente criticado por su rendimiento. Sin embargo, quien salió a defenderlo fue Juan Manuel Vargas. El 'Loco' explicó por qué el delantero no pudo hacer más durante el tiempo que estuvo en cancha.

¿Qué dijo 'Loco' Vargas sobre Paolo Guerrero y Álex Valera?

En el programa 'Playzon Sports', Juan Manuel Vargas comentó que todo el equipo peruano no tuvo su mejor rendimiento ante el actual campeón del mundo. Por este motivo, era normal que Paolo Guerrero no pueda hacer la diferencia en el ataque.

“Paolo no tenía llegada, los delanteros no estaban bien alimentados, entonces qué pasaba, la defensa salía jugando y hacían toquecito y toquecito por los lados. El medio no estaba”, declaró.

Asimismo, aprovechó para apuntar en contra de Valera. Según el exlateral de Fiorentina, el artillero de la 'U' no está listo para esta clase de compromisos. “(Álex) Valera es un delantero muy bueno, pero el chico no estaba a la altura de la jerarquía de ese partido, lo veía corriendo y no era para ese partido”, enfatizó.

En relación a la titularidad de Paolo Guerrero, señaló que esta decisión estuvo vinculada a un error de Jorge Fossati. Según las declaraciones del exdefensor de Universitario, el entrenador uruguayo tardó en realizar los cambios durante el partido y, al hacerlo, optó por los mismos futbolistas de siempre.

“Si vas a esperar 50 o 60 minutos y vas a seguir en lo mismo, no hace cambios, no das otro aire. En cuanto al partido, pudo hacer cambios antes, pero fueron los mismos. Entró (Gianluca) Lapadula por Guerrero y no hizo nada de lo poco que hizo Paolo cuando estuvo en el campo. No es por el jugador, es que no tiene otra idea”, argumentó.

“Basta con ese tema de traer entrenadores de afuera para que estén las divisiones menores o dirijan un equipo o la selección, porque en Perú, hay técnicos, futbolistas que han jugado afuera, que puedan dar una mano. Hay que darle oportunidad al mismo peruano, que ha jugado, que ha estudiado y puede darle algo mejor porque conoce al futbolista peruano. ¿Qué pasa con el que viene de afuera? No conoce”, sentenció.

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tiene seis partidos por jugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor deberán sumar por lo menos 12 puntos para tentar el boleto para el repechaje.

Perú vs Bolivia: 20 de marzo del 2025.

20 de marzo del 2025. Venezuela vs Perú: 25 de marzo del 2025.

25 de marzo del 2025. Perú vs Ecuador: 04 de junio del 2025.

04 de junio del 2025. Colombia vs Perú : 09 de junio del 2025.

: 09 de junio del 2025. Uruguay vs Perú : 09 de setiembre del 2025.

: 09 de setiembre del 2025. Perú vs Paraguay: 14 de setiembre del 2025.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección peruana, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ha logrado acumular únicamente siete unidades, colocándose en la última posición de la tabla. Bajo la dirección de Jorge Fossati, el equipo se encuentra a seis puntos de distancia de la zona de repechaje, actualmente ocupada por Bolivia.