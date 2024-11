Alianza Lima tuvo un año para el olvido en la Liga 1 Te Apuesto 2024. Por ello, para la próxima temporada, el conjunto blanquiazul busca un cambio drástico desde la dirigencia. En este sentido, en las últimas horas se conoció que Franco Navarro y Wilmar Valencia estarían cerca de asumir importantes cargos en la institución de La Victoria.

En medio de este contexto, el exfutbolista Henry Quinteros reveló un episodio entre Navarro y Paolo Guerrero en el 2002. El popular 'Pato' dio detalles de este presunto "altercado", en el cual también estuvo involucrada Doña 'Peta'.

¿Qué pasó entre Franco Navarro y Paolo Guerrero en Alianza Lima?

En el programa 'Desmarcados', Henry Quinteros contó lo que sucedió entre Guerrero y Navarro. Sucede que el delantero llegó junto con su madre para pedir un permiso, ya que se le había presentado la posibilidad de ir a Alemania. Sin embargo, el experimentado entrenador no se lo habría permitido en un principio.

"La tía 'Peta' fue con Paolo temprano al entrenamiento, en 2002. Y le sale esta posibilidad de ir al Bayern Múnich. Y se aparece la tía 'Peta' como para pedir permiso unos días. Y Franco (Navarro) creo que no le quería dar permiso: 'no, que no, que no'. Bueno, las cosas pasaron ahí y se fue. La tía 'Peta' se fue a pedir permiso arriba y le dieron", contó.

A pesar de ello, Quinteros descartó que esto vaya a afectar en alguna relación entre ambos si se reencuentran en Alianza Lima . "Pero decir que hubo una pelea… no ha sido pelea. Además, Paolo tenía 17 o 18 años; es mentira que pelearon. Quizá Doña 'Peta' no estuvo de acuerdo en que no le dieran permiso, pero ahí quedó. Además, ahora están grandes, no creo que pase algo", finalizó.

Trayectoria de Franco Navarro y Wilmar Valencia

Franco Navarro y Wilmar Valencia son experimentados entrenadores peruanos que han dirigido a una gran cantidad de equipos de la Liga 1. A lo largo de su trayectoria, han hecho buenas campañas a nivel nacional.

El 'Pepón' viene de dirigir a Sport Huancayo en el 2024, mientras que 'Bambam' estuvo al mando de ADT en la campaña anterior.

¿Qué jugadores terminan contrato en Alianza Lima este 2024?

Una gran cantidad de futbolistas de Alianza Lima culminan su contrato a final de la temporada 2024. De ellos, solo se quedarían en el club blanquiazul Hernán Barcos y Carlos Zambrano.