La selección peruana complicó sus chances de llegar al Mundial 2026 tras el amargo empate sin goles frente a Chile en el Monumental. El combinado nacional no pudo imponerse contra los dirigidos por Ricardo Gareca y quedó lejos de los puestos de clasificación en las Eliminatorias. En ese sentido, uno de los que cuestionó los cambios que realizó Jorge Fossati durante el cotejo fue el periodista Óscar Del Portal.

El comunicador se mostró incómodo con las decisiones que tomó el exestratega de Universitario de Deportes en el crucial partido contra la Roja.

Del Portal apuntó contra Jorge Fossati

Si bien la selección peruana contó con algunas ocasiones del gol, para Del Portal las modificaciones de Jorge Fossati fueron muy predecibles y no llegaron a sorprender al equipo de Ricardo Gareca.

"Me incomodó que los cambios de Fossati los pudo haber hecho cualquier persona que no haya estudiado para ser técnico o tenga la experiencia (...). Fossati hizo la predecible. En el fútbol, como en muchos juegos, el arma de la sorpresa es vital. Este equipo no tiene sorpresa. Si no lo tienes (jugadores), el técnico lo puede tener. Esperé en este partido esa experiencia y sabiduría que tiene Fossati para hacer algo que Gareca y Chile no se esperaban", manifestó en el programa Fútbol en América.

Por otra parte, el comunicador indicó que la escuadra del popular 'Nonno' necesita otras armas para lastimar a sus rivales y no solo apelar al aspecto físico, el cual le trajo buenos resultados en Universitario.

"Fossati con Universitario se acostumbró, y muy bien, a doblegar a los equipos rivales en la segunda parte. Universitario a la mayoría de equipos del fútbol peruano los pasa por encima, pero Perú físicamente no pasar por encima a ninguno. Esta selección no puede competir bajo esa arma durante 90 minutos. Perú compitió en otros procesos teniendo la pelota. Nosotros corremos atrás de la pelota más tiempo que el rival; por eso, muchos jugadores de la ofensiva no tienen buenos resultados. Yo sé que el sistema no se acomoda, pero podría hacerlo (...). Por eso es muy difícil para nosotros marcar", concluyó.

¿Cuándo juega Perú vs. Argentina?

La selección peruana se enfrentará a Argentina, vigente campeona del mundo, este martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias. El duelo tendrá lugar en el mítico estadio La Bombonera a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

¿En qué posición se encuentra Perú en la tabla de las Eliminatorias?

Tras 11 fechas jugadas, la Bicolor registra una victoria, cuatro empates y seis derrotas, registro que le ha permitido sumar solo 7 puntos y ubicarse en la penúltima casilla.