Cienciano, reconocido por su rica historia en el fútbol sudamericano, prepara un golpe de efecto en el mercado de fichajes. El equipo de Cusco apunta a Ricardo Lagos, lateral izquierdo de Alianza Lima y bicampeón nacional, en una movida que podría definir su estrategia para la próxima campaña. Aunque Lagos tiene contrato vigente con los íntimos hasta finales de 2025, los rumores sobre su salida cobraron fuerza debido a su limitada participación con camiseta blanquiazul en la última temporada.

El interés del campeón de la Copa Sudamericana 2003 no es casual. Tras una temporada irregular, Cienciano busca reconstruir su plantel con fichajes de alto impacto. Incorporar a un jugador con la experiencia de Lagos no solo refuerza su defensa, sino que también eleva la competitividad del equipo en la Liga 1 2025. Fuentes cercanas al club señalaron que las negociaciones están en marcha, aunque todavía no hay nada oficial.

Cienciano inicia negociaciones con Ricardo Lagos para la Liga 1 2025

La directiva de Cienciano demostró su intención de protagonizar el mercado de fichajes con movimientos estratégicos. Ricardo Lagos, lateral izquierdo de 28 años, está en la mira tras un 2024 donde no logró consolidarse como titular en Alianza Lima. Según señala Gustavo Adrianzén, la posibilidad de un préstamo está sobre la mesa, dado que Lagos aún tiene contrato vigente con el club victoriano.

Gustavo Adrianzén reveló que Cienciano podría convertirse en el cuarto club de Richy Lagos en el torneo local. Foto: captura

“Cienciano se encuentra en negociaciones con Ricardo Lagos para contar con el lateral izquierdo para la temporada 2025. Si se logra dar su llegada a Cienciano, lo más probable es que sea en calidad en préstamo”, expresó el comunicador allegado al cuadro cusqueño a través de sus redes sociales.

El lateral, conocido por su velocidad y capacidad para asistir desde los extremos, sería una pieza clave en el esquema técnico de Cienciano. Además, su incorporación aportaría liderazgo y experiencia, factores esenciales para un equipo que busca retomar el protagonismo en torneos locales y continentales. Este movimiento no solo representaría un impulso deportivo, sino también mediático, ya que consolidaría a Cienciano como un actor relevante en la Liga 1.

¿Cómo le fue a Ricardo Lagos con camiseta de Alianza Lima?

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima en 2021 y fue parte del equipo que logró el bicampeonato en las temporadas 2021 y 2022. Durante sus mejores momentos, destacó por su despliegue físico y su habilidad para generar peligro por las bandas. Sin embargo, en las últimas temporadas, perdió protagonismo debido a la llegada de nuevos refuerzos y la preferencia del técnico por otras opciones en su posición.

En 2024, Lagos jugó apenas 12 partidos, en los que acumuló solo 665 minutos entre el torneo local y Copa Libertadores, lo que generó especulaciones sobre su continuidad en el equipo íntimo. A pesar de ello, su trayectoria incluye momentos destacados, como su participación en competencias internacionales con Alianza Lima, donde demostró su capacidad para jugar en escenarios de alto nivel.

Richy Lagos ganó el bicampeonato de la Liga 1 con Alianza Lima en 2021 y 2022. Foto: Richy Lagos

¿Cuál es la cotización de Ricardo Lagos?

En términos de mercado, Ricardo Lagos mantiene un valor competitivo en el fútbol peruano. Según información de Transfermarkt, su cotización ronda los 450.000 dólares, una cifra acorde con su experiencia y logros en la Liga 1. Este precio, combinado con la posibilidad de un préstamo, podría facilitar su llegada a Cienciano, especialmente si las negociaciones incluyen acuerdos económicos que beneficien a ambas partes.

Para Cienciano, esta inversión sería estratégica. Incorporar a Lagos no solo fortalece su defensa, sino que también refuerza la imagen del club como un contendiente serio en la próxima temporada. Su experiencia en equipos grandes como Alianza Lima le otorga una ventaja competitiva, además de atraer atención mediática que podría beneficiar al equipo cusqueño tanto dentro como fuera del campo.