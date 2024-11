Canal confirmado del Perú vs Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026

El Perú vs Argentina, uno de los encuentros más esperados de las Eliminatorias 2026, promete un enfrentamiento electrizante. Este partido, correspondiente a la fecha 12, será decisivo para las aspiraciones de la selección peruana de mantenerse con vida en la competición rumbo al Mundial. Por su parte, la Albiceleste buscará consolidar su liderato tras su reciente derrota inesperada contra Paraguay.

El duelo, que se disputará en el mítico estadio de La Bombonera, recibirá a una Argentina que busca recuperarse de su última caída con la finalidad de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, la selección peruana, dirigida por Jorge Fossati, llega con la necesidad de sumar puntos para poder salir del sótano del torneo y poder acercarse a puestos de clasificación.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por las Eliminatorias 2026 EN VIVO?

El Perú vs Argentina será transmitido EN VIVO por diferentes plataformas y canales en Perú y el resto de Sudamérica. Los fanáticos peruanos podrán disfrutar del partido a través de las señales de América Televisión, Movistar Deportes y ATV. Estas cadenas garantizarán una cobertura completa del evento, el cual incluirá análisis previos, entrevistas exclusivas y un detallado postpartido.

El último enfrentamiento entre Perú y Argentina fue en la Copa América 2024, donde la Albiceleste ganó 2 a 0. Foto: AFP

En Argentina, los derechos de transmisión corresponden a TyC Sports y Telefe, lo que asegura que todos los aficionados puedan seguir este encuentro crucial de las Eliminatorias 2026. Además, los canales oficiales ofrecen la posibilidad de ver el partido en alta definición, con lo cual brindarán una experiencia óptima para los seguidores.

¿Cómo ver Perú vs Argentina ONLINE?

Si prefieres ver Perú vs Argentina ONLINE, hay varias opciones disponibles. Revisa los servicios de streaming de los medios oficiales, puesto que ahí podrías encontrar la transmisión oficial del cotejo. En caso no tengas acceso a alguno de estos canales, podrás ver el partido gratis a través de otras páginas en internet; sin embargo, al no tener los derechos, deberás ingresar a ellas bajo tu propia responsabilidad.

Otra alternativa que tendrás a la mano es la cobertura completa que recibirás en La República Deportes. Aquí te brindaremos toda la información de la previa del partido, así como el minuto a minuto de este vibrante enfrentamiento.

¿Cuándo juega Perú vs Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú y Argentina está programado para el martes 19 de noviembre de 2024. Este partido corresponde a la fecha 12 de las Eliminatorias 2026, una jornada clave para ambas selecciones, especialmente para Perú, que necesita sumar puntos con urgencia para mantenerse en la lucha por un lugar en el próximo Mundial.

Por Eliminatorias 2026, Perú perdió en casa 2 a 0 contra Argentina en el partido de ida. Foto: Selección de Argentina

El estadio elegido para este emocionante partido es el Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, en Buenos Aires. Este recinto es uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial y su atmósfera promete ser un factor importante durante el duelo.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina?

El Perú vs Argentina se disputará a partir de las 9.00 p. m. en Buenos Aires, mientras que los hinchas de la Bicolor podrán ver el encuentro desde las 7.00 p. m. El horario del partido varía según el país, por lo cual, a continuación te mostramos el cronograma en diferentes países de Latinoamérica y en España: