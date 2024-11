Este lunes 18 de noviembre, Jorge Fossati habló desde la Videna con los medios de comunicación en la antesala del partido contra Argentina por las Eliminatorias.

"Sinceramente esa mentalidad de que que si mañana me sacan o no me sacan es un problema de ustedes, mío no es. Tengo muchos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión. Sé cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no. Así que sé cuándo puedo estar muy tranquilo, porque la promesa le hice al aficionado peruano, no a ustedes (la prensa) ni a nadie en especial, sino al hincha. Les prometimos dar todo de nuestra parte y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día. Después si alguien me escuchó o alguien leyó que en algún lado dijera que prometía resultados, entonces el que dijo eso mintió", declaró ante los medios.

"Argentina es ampliamente favorito. Vamos con la idea de buscar un resultado contra la lógica. Yo no me juego nada, o si me juego no lo siento así. Yo hago parte de un grupo de personas que trabajamos, tratando de hacer lo mejor para la selección y creo que, en ese sentido ya lo he dicho, nosotros estamos más que satisfechos con la respuestas de los jugadores, hemos tenido distintas dificultades", agregó.