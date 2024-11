Los números de Ricardo Gareca con el combinado chileno en las Eliminatorias 2026 son de terror. En 5 compromisos al mando de la Roja en este certamen, solo sumó un punto y fue gracias al último empate con la Bicolor en el Estadio Monumental de Ate. Esos resultados enviaron a la los mapochos al fondo de la tabla, a 6 unidades del séptimo puesto, que te da acceso al repechaje del próximo Mundial. Precisamente, en la reciente conferencia de prensa del 'Tigre' previo al Chile vs Venezuela, el periodista Luis Marambio le recordó esta situación y lo comparó con otros DT de selecciones Conmebol, entre ellos Jorge Fossati.

El comunicador de Canal 13 de Chile hizo énfasis en la cantidad de puntos que sumaron las selecciones que cambiaron de entrenador. En esa comparación, el exentrenador de Universitario de Deportes sale muy mal parado porque ha sumado un punto. Incluso, la Blanquirroja del 'Nonno' logró 4 unidades desde que reemplazó a Juan Reynoso.

Ricardo Gareca se alteró con periodista chileno por comparación con Jorge Fossati

En la rueda de prensa de Ricardo Gareca en el marco del partido por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026 entre Chile vs Venezuela, el citado comunicador le preguntó por qué no ha sumado tantos puntos como sí lo hicieron otros entrenadores, como Jorge Fossati, que consiguió 4 unidades con Perú desde que asumió el banquillo de la Bicolor.

Ricardo Gareca aún no gana oficialmente al mando de Chile. Foto: AFP

"Todas las selecciones que cambiaron técnicos sumaron muchos puntos. Alfaro con Paraguay 11, Villegas con Bolivia 9, Beccacece 8, podría compararlo con Jorge Fossati también en Perú, que hizo 4, y todos en la misma cantidad de partidos. ¿Cuál es su explicación para este retroceso de Chile en comparación al avance de otras selecciones?", fue la consulta del hombre de prensa.

Esa comparación con el 'Nonno' y otros estrategas alteró al 'Tigre', quien mencionó que ese es un análisis que realiza la prensa y por el cual no tiene respuesta porque así se dieron los resultados de la Roja,

"Es un análisis que está haciendo usted de la situación, no le puedo contestar. Así se dieron los resultados, yo tengo metas. No doy nada por perdido, sigo teniendo fe y la misma convicción desde el primer momento que me hice cargo de Chile, así que lo único que le puedo contestar después de todo el análisis que hizo es que esto es un desarrollo que debe comunicarle usted a su gente, tendrá usted mismo una apreciación... es la apreciación que está vertiendo, pero estoy tranquilo. No tengo ningún problema, son análisis que hacen ustedes de la situación; así que, en cuanto a eso, no tengo respuesta alguna que darle", expresó Ricardo Gareca.

¿Cuáles son los resultados de Ricardo Gareca con Chile?

Hasta el momento, el DT argentino no sabe lo que es ganar un partido oficial con el combinado sureño. Sus únicos triunfos fueron ante Albania y Paraguay en duelos amistosos.