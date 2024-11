Diego Rebagliati critica duramente a la selección peruana tras empate con Chile: "No está a la altura"

La selección peruana empató 0-0 con Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Con este resultado, la Bicolor complica sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Ante ello, el periodista Diego Rebagliati criticó duramente el nivel que ha mostrado la Bicolor a lo largo de este proceso clasificatorio.

"Perú volvió a ser un equipo que no está a la altura de lo que esta Eliminatoria pide. Tres goles en 11 partidos, ningún gol de los delanteros. El primer tiempo fue un partido muy caótico, un partido con situaciones, pero un mal partido", manifestó en Movistar Deportes.

Jorge Fossati tuvo discusión con periodista en conferencia de prensa

"Tú me das una opinión, que no es lo que no vengo a responder acá, yo vengo a contestar preguntas, pero en las preguntas pones una opinión. Entonces, la razón es esa, yo entendí que en esa posición mejor era él (Advíncula)", señaló.

"Yo manejo un plantel y veo lo que me parece a mí que son las mejores posibildades y por eso la posición de Luis, que a mí me parece que hizo un buen partido. Me parece que entreveras los temas cuando dices que hay otro futbolista que juega en esa posición, ahí te refieres a Miguel Trauco. Pero no es verdad, él juega de lateral izquierdo de línea de 4. Entonces, digámosle toda la verdad a la gente porque si no la entreveramos. Por eso consideré que para este partido mejor posibilidad era la de Advíncula y no voy a discutir contigo", agregó.

¿Cuándo juegan Perú vs Argentina por las Eliminatorias 2026?

El encuentro entre la Bicolor y la Albiceleste se disputará este martes 19 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires. Este duelo está programado para jugarse a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

¿Qué canal transmite el Perú vs Argentina por las Eliminatorias 2026?

En Perú, la transmisión por TV del encuentro estará a cargo de ATV y América TV, en señal abierta, y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), por cable. Por Argentina, el enfrentamiento se podrá seguir a través de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DGO.

¿Cuántos puntos tiene Perú en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tiene siete unidades en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla. El último puesto lo tiene Chile, que apenas ha sumado seis puntos.

Países PJ PG PE PP Puntos 1. Argentina 11 7 1 3 22 2. Uruguay 11 5 4 2 19 3. Colombia 11 5 4 2 19 4. Brasil 11 5 2 4 17 5. Ecuador 11 5 4 2 16 6. Paraguay 11 4 4 3 16 7. Venezuela 11 2 6 3 12 8. Bolivia 11 4 0 7 12 9. Perú 11 1 4 6 7 10. Chile 11 1 3 7 6

¿Qué partidos de le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

Argentina vs Perú

Perú vs Bolivia

Venezuela vs Perú

Colombia vs Perú

Perú vs Ecuador

Uruguay vs Perú

Eliminatorias 2026: programación de la fecha 12