La peor noticia para inmigrantes en Pensilvania.: cumple este nuevo requisito o no recibirás tu Real ID en 2025

Estados Unidos, como nación primermundista, exige diversos documentos para que los extranjeros puedan conducir de manera legal en sus diversos espacios geográficos. El gobierno norteamericano verifica constantemente que los conductores porten con una identificación esencial, además, para viajar. En ese contexto, te detallamos la peor noticia para inmigrantes en Pensilvania, en caso seas inmigrante y no cumplas con un nuevo requisito para obtener la Real ID en Estados Unidos este 2025.

La Real ID es una identificación que cumple con estándares de seguridad establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DMV) A partir del 7 de mayo de 2025, este documento será esencial para abordar vuelos comerciales dentro del país, ingresar a instalaciones federales o militares, y acceder a ciertos edificios gubernamentales. En Pensilvania, tanto ciudadanos como inmigrantes documentados pueden solicitarla sin ningún inconveniente.

¿Cuál es la peor noticia para inmigrantes en Pensilvania en 2025?

La peor noticia para inmigrantes en Pensilvania en 2025 es la siguiente. Si los extranjeros no logran obtener o recibir la tarjeta de autorización de empleo (EAD) vigente emitida por el DHS, no recibirás tu licencia de conducir con su Real ID. El gobierno norteamericano ha reiterado en múltiples ocasiones que este proceso es primordial en USA. De no portar este documento, podrías tener graves complicaciones para transitar en el gigante americano. Estados Unidos es muy estricto en las sanciones y procedimientos para procesar distintos documentos.

Otro de los documentos que necesitas, si eres inmigrante y desear recibir rápidamente tu Real ID, es una tarjeta de residente permanente válida y vigente Tarjeta de residente permanente. De lo contrario, tu trámite será anulado y archivado por no cumplir con las indicaciones correspondientes. Asimismo, es esencial que tengas un pasaporte extranjero vigente con una visa estadounidense vigente adherida y un I-94 que indique evidencia temporal de residencia permanente; así como número del SSI y comprobante de residencia en Pensilvania.

La licencia de conducir es clave para manejar y viajar legalmente en USA. Foto: REDD.

Los 5 beneficios que ofrece la Real ID en Pensilvania en 2025

La licencia de conducir ofrece varios beneficios importantes, especialmente a partir de su obligatoriedad en mayo de 2025. A continuación, te detallamos los 5 beneficios que ofrece la Real ID en Pensilvania en 2025.

Permite abordar vuelos comerciales dentro de EE. UU. : la Real ID será una identificación válida requerida para viajar en avión sin necesidad de llevar un pasaporte, facilitando viajes domésticos.

Acceso a instalaciones federales: este documento es necesario para ingresar a edificios gubernamentales protegidos, como tribunales y oficinas federales, sin necesidad de documentación adicional.

Cumple con estándares de seguridad más estrictos: a diferencia de las licencias regulares, la Real ID se emite bajo estrictas normas de verificación, brindando mayor protección contra el fraude de identidad

Reconocimiento en todo el país: el Real ID emitido en Pensilvania son aceptadas en cualquier estado que participe en el programa, lo que las hace versátiles y útiles para diferentes trámites.

Facilita el acceso a bases militares y plantas nucleares: si necesitas visitar estas instalaciones por razones laborales o personales, una Real ID evita la necesidad de credenciales adicionales.