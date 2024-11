André Carrillo es uno de los grandes ausentes en la lista de convocados de la selección peruana para la fecha doble de las Eliminatorias 2026. A pesar del buen momento que atraviesa en Corinthians, Jorge Fossati sorprendió al no convocarlo para los cruciales enfrentamientos ante Chile y Argentina. Por lo pronto, la 'Culebra' sigue entrenando con el 'Timao'.

Carrillo viene demostrando su gran calidad de Brasil luego de su extensa estadía en Arabia Saudita. A propósito, en una reciente entrevista, el futbolista contó por qué no regresó a Alianza Lima en su debido momento y qué podría pasar con su futuro deportivo.

¿Qué dijo André Carrillo sobre su regreso a Alianza Lima?

En conversación con el periodista César Vivar Miranda, André Carrillo reveló que nunca tuvo un acercamiento ni una llamada por parte de Alianza Lima. A pesar de los rumores que lo vincularon con La Victoria, lo cierto es que nadie lo buscó para que llegue a la institución blanquiazul.

"Nada, la verdad que yo no tuve contacto con nadie. Es verdad que se habló mucho, pero con alguien directamente del club no hablé. Podría haber sido bonito poder llegar a Alianza, pero como te digo, no hablé con nadie de Alianza, de momento", dijo.

Cuando fue consultado sobre su cariño por Alianza Lima, la 'Culebra' expresó su sincero agradecimiento por ser el equipo en el cual debutó. Asimismo, no le cerró las puertas a un posible regreso al elenco íntimo en un par de años.

"Alianza es un club en el que yo inicié mi carrera, en el que debuté, mis primeros pasos antes de irme a Europa, es un club al que le tengo mucho cariño, pero eso ya se verá en el futuro. Estoy muy contento aquí, haber llegado a un club gigante como Corinthians, así que no podría decirte qué podría pasar", añadió.

André Carrillo sobre su ausencia en la selección peruana

André Carrillo manifestó su anhelo de regresar al Equipo de Todos y compartió que mantuvo una conversación con el director técnico de la Selección Nacional, Jorge Fossati, luego de que se anunciara la lista definitiva para los próximos encuentros de las Eliminatorias. Además, reveló que, debido a asuntos personales, en esta ocasión no fue considerado para integrar el equipo.

"He estado acompañando a la selección, como siempre, he visto al equipo sufrir dentro del campo, me hubiese gustado estar presente, apoyando; pero es parte del fútbol, de las decisiones del entrenador. (...) Conversé en esta última convocatoria con Fossati, siempre he tenido una buena relación con él. Para alguno u otro tema no he sido convocado, por temas personales, pero a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar preparándome bien en mi club para llegar 100%", contó.