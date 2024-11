Pedro Gallese no jugará ante Chile este 15 de noviembre. Foto: composición LR/Orlando City/X

Muchos consideran a Pedro Gallese como el mejor arquero de la selección peruana de la historia y no es para menos, ya que el 'Pulpo' es el portero con más presencias en la Bicolor y disputó el Mundial Rusia 2018. El último sábado 9 de noviembre, con 2 espectaculares atajadas en la tanda de penaltis, le dio la clasificación al Orlando City ante Charlotte a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el guardameta. Ante Brasil, se ganó su segunda amarilla y fue suspendido, por lo que no podrá disputar el Perú vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ante esta situación, el periodista chileno Rodrigo Arellano festejó la ausencia de Gallese en la selección peruana ante la Roja de Ricardo Gareca y resaltó su desempeño en el decisivo compromiso de la MLS.

Periodista chileno celebra ausencia de Pedro Gallese ante Chile

El citado comunicador, a través de su cuenta de X, destacó al 'Pulpo' como figura de su equipo en el partido ante Charlotte por el pase a las semifinales y festejó que no esté apto para jugar frente a la selección chilena.

"Menos mal no juega ante la Roja Pedro Gallese, figura en el avance de Orlando City a la semifinal de conferencia en la MLS", se lee en el tuit de Rodrigo Arellano. Además, compartió el video de la definición desde los 12 pasos.

Tuit del periodista Rodrigo Arellano sobre actuación de Pedro Gallese. Foto: captura de X/Rodrigo Arellano

El arquero de la Bicolor ha sido titular en todo el proceso al Mundial 2026, por lo que Jorge Fossati tiene un dolor de cabeza para definir quién se parará bajo los 3 palos ante la Roja. Entre las opciones tiene a Carlos Cáceda de Melgar, Diego Romero de Universitario y Diego Enríquez de Sporting Cristal.

¿Cómo quedó Orlando City vs Charlotte FC por la MLS?

La llave entre Orlando City y Charlotte FC tuvo un inicio emocionante, puesto que el equipo morado ganó 2-0 en el primer partido. Sin embargo, el Team of the Carolinas, ubicado en el quinto lugar de la conferencia, respondió en el segundo encuentro con un empate 0-0 que se definió en los penaltis, en que vencieron 3-1.

El tercer y decisivo partido se llevó a cabo en Orlando, donde el equipo local tuvo el control del juego, pero no logró concretar sus oportunidades. En un contraataque, Charlotte se adelantó en el marcador con un gol de Karol Swiderski al minuto 81, lo que puso al equipo del peruano al borde de la eliminación.

En los minutos finales, Charlotte cometió un penalti en los 97' (después de 8 minutos de descuento), y en los 102', Facundo Torres, tras fallar en su primer intento, anotó el gol del empate en el rebote y forzó la definición por penaltis. En esta instancia, Pedro Gallese fue figura al tapar 2 tiros desde los 12 pasos y le dio la clasificación a su equipo.