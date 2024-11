Alianza Lima perdió la posibilidad de luchar por el título nacional el último fin de semana cuando perdió ante Cusco FC en Matute por el Torneo Clausura 2024. Esta situación significó un duro golpe en tienda blanquiazul, pues perdieron la oportunidad de poder salir campeones en el año del centenario de Universitario; sin embargo, eso no ocurrió. Tras el final de temporada, en el cuadro íntimo han comenzado a ver la situación contractual de los jugadores y uno de los que termina contrato es Franco Zanelatto.

El futuro del extremo de 24 años en Alianza Lima por ahora es incierto. En medio de este panorama, en los últimos días, su nombre ha sido vinculado con Universitario. Uno de los que se mostró en contra de esta posibilidad y criticó al jugador de la selección peruana fue el comentarista deportivo Pedro García.

Pedro García criticó a Franco Zanelatto tras ser voceado en Universitario

En la última edición del programa deportivo ‘Doble Punta’, el comunicador aseguró que el actual campeón del fútbol peruano no necesita del actual futbolista de Alianza Lima.

"La ‘U’ no necesita un jugador del corte de Zanelatto. ¿Tiene gol? Este Zanelatto versión Alianza Lima fue más una sugerencia que una certeza. No creo que se haya destacado bien como para ir a la ‘U’, sino para ir a otro equipo que no va a jugar la Copa Libertadores. El hecho de que haya sido convocado a la selección en determinados momentos, es un mérito de su parte, pero tampoco tuvo un destaque importante. No hubo un momento, dentro de los malos de Perú, que sugiera algo distinto ni algún diferencial", manifestó.

Franco Zanelatto ha jugado un total de 33 partidos con Alianza Lime en el 2024, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Foto: Luis Jiménez/La República

Asimismo, cuestionó la manía que tiene Zanelatto de mascar chicle mientras juega y precisó que ello puede tener influencia directa en el rendimiento que ha venido mostrando.

"Zanelatto jugó 30 partidos en el año y nunca fue la figura de la cancha, tampoco hizo un gol importante ni dio dos pases fundamentales de gol. (...) También tiene que liberarse de una costumbre que tiene: masca mucho chicle. Masca más chicle de lo que juega, algún día se va a tragar el chicle. Es una manía de mie***, te desconcentra, ¿qué futbolista bueno masca chicle? El chicle te impide respirar igual. Lo que más me acuerdo de él es que masca chicle", agregó.