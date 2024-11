Llegaron como delanteros estrellas a Alianza Lima, pero no anotaron ni un gol en el 2024

Alianza Lima no pudo ganar el Torneo Clausura y se quedó sin posibilidades de tentar una final nacional de la Liga 1 2024. Tras ello, varios futbolistas del cuadro blanquiazul no continuarían para la próxima temporada. Entre ellos estarían tres delanteros que llegaron como estrellas, pero que no marcaron ningún gol con la camiseta íntima en esta campaña. Se trata de Matías Succar, Kevin Quevedo y Jeriel De Santis.

Los números de Succar, Quevedo y De Santis en Alianza Lima

Jeriel De Santis fichó por Alianza Lima a inicios del 2024 desde Portugal. En total, el artillero disputó 12 encuentros oficiales con los íntimos, en los que solo registró dos asistencias.

Por su parte, Kevin Quevedo y Matías Succar llegaron a mitad de la temporada para reforzar el ataque del cuadro blanquiazul. El extremo jugó 14 duelos con esta escuadra, mientras que el '9' participó en 11 partidos.

Posibles fichajes de Alianza Lima

Hasta el momento, Alianza Lima no ha anunciado la contratación de ningún refuerzo para la temporada 2025. No obstante, los medios deportivos especulan sobre la llegada de algunos futbolistas, entre los que destacan Jean Pierre Archimbaud y Carlos López.

Carlos López (Los Chankas)

Gaspar Gentile (Deportivo Garcilaso)

Jean Pierre Archimbaud (FBC Melgar)

Josué Estrada (Cienciano)

Aldair Quintana (Bucaramanga de Colombia)

Alesson (Vila Nova de Brasil).

Jugadores que culminan contrato con Alianza Lima

Una gran cantidad de jugadores terminan su vínculo con Alianza Lima a final de la temporada 2024. Sin embargo, algunos de ellos si renovarían para la próxima temporada. Entre esos nombres se encuentran Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Catriel Cabellos.

Hernán Barcos

Ricardo Lagos

Aldair Fuentes

Cecilio Waterman

Franco Zanelatto

Adrián Arregui

Jiovany Ramos

Carlos Zambrano

Sebastián Rodríguez

Pablo Sabbag

Catriel Cabellos

Gonzalo Aguirre

Víctor Guzmán

Franco Saravia

Ángelo Campos.

Tabla acumulada de la Liga 1 2024

Alianza Lima logró culminar en el cuarto lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2024, sumando un total de 69 unidades. De esta forma, los íntimos se clasificaron a la primera fase de la Copa Libertadores 2025.