Hernán Barcos no jugó los últimos partidos con Alianza Lima a causa de una lesión. Foto: composición LR/captura

Hernán Barcos, ícono de Alianza Lima y pieza clave en la delantera blanquiazul, habló sobre su posible permanencia en el equipo tras la reciente caída ante Cusco FC en la última fecha de la Liga 1. El experimentado delantero reveló que aún no se define si seguirá en la institución para la temporada 2025. Esta declaración generó inquietud entre los hinchas y pone sobre la mesa el incierto panorama de otros jugadores que también concluyen contrato al término de 2024.

El momento de Barcos llega en un contexto complicado para los íntimos. Tras perder el campeonato, la dirigencia de Alianza Lima evalúa posibles cambios en su plantilla con miras a la siguiente temporada. Barcos, que se ganó el cariño de la hinchada con sus goles y liderazgo, expresó que las decisiones respecto a su futuro, y el de sus compañeros, están todavía en proceso.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su continuidad en Alianza Lima?

Hernán Barcos, que cuenta con una trayectoria destacada en la Liga 1, compartió en una entrevista posterior a la derrota de Alianza Lima, que desconoce si seguirá o no en tienda ‘blanquiazul’. Asimismo, el atacante argentino expresó la tristeza que siente tanto él como el equipo por la derrota que los dejó sin chances de poder pelear por el título de la Liga 1 con Universitario.

“Muy tristes. Creo que el equipo hizo de todo para ganar el partido, pero no se nos dio. Muy triste porque no era lo que queríamos, lo que esperábamos. Nos duele mucho. Ahora a descansar y pensar en todo lo que se viene”, inició el atacante, que no pudo disputar los últimos partidos de Alianza debido a una lesión.

“Con dolor, que siga creyendo en Alianza. No sabemos quién se queda, quién se va o quién sigue. El hincha es de Alianza y la gente debe valorizar al grupo que le toque”, agregó. “Si uno se pone a ver para atrás, hay muchas cosas que podríamos mejorar. Hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar lo que fallamos para no volver a hacerlo”, puntualizó.

Finalmente, cuando fue consultado sobre si continuará o no con camiseta de Alianza Lima tras saberse que su contrato culmina en diciembre de 2024, el ‘Pirata’ respondió lo siguiente: “Estamos conversando y esperamos llegar a un acuerdo”.

¿Qué jugadores terminan contrato con Alianza Lima en 2024?

Al igual que Hernán Barcos, otros elementos del plantel de Alianza Lima podrían estar viviendo sus últimos días con la camiseta blanquiazul. La directiva del club debe enfrentar renovaciones y posibles salidas en un año donde la competición ha sido ardua y llena de retos. Figuras importantes, que contribuyeron tanto en la Liga 1 como en partidos trascendentales, tienen vínculos contractuales que vencen en 2024, lo que añade presión a la gestión deportiva de los íntimos.

Según Marcello Merizalde, periodista de ‘A presión’, hay 14 jugadores de la plantilla principal de Alianza Lima que culminan su contrato a fines de año. “Culminan contrato con Alianza Lima este 2024: Hernán Barcos, Ángelo Campos, Aldair Fuentes, Cecilio Waterman, Franco Zanelatto, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Sebastián Rodríguez, Pablo Sabbag, Catriel Cabellos, Gonzalo Aguirre, Víctor Guzmán, Franco Saravia”, aseveró.