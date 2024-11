Alianza Lima perdió la oportunidad de conseguir el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 en la última fecha ante su gente en Matute. Esta vez su verdugo fue Cusco FC, que con goles de Lucas Colitto y Luis Ramos 'ayudaron' a Universitario a lograr el bicampeonato en el año de su centenario. Esta situación no solo despertó las críticas de los hinchas blanquiazules hacia la dirigencia íntima, sino también del periodista deportivo Pedro García, quien mencionó que los victorianos "necesitan un Jean Ferrari" en la cabeza.

No es la primera vez que los blanquiazules son derrotados en un partido decisivo en el Estadio Alejandro Villanueva. En 2023, en la final nacional, los íntimos cayeron 2-0 ante su clásico rival y no pudo conseguir el ansiado tricampeonato. Con el resultado que obtuvo ante Cusco FC, le dieron en bandeja el título a la 'U' y, de paso, solo clasificaron a la Copa Libertadores como Perú 4.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Cusco FC en Matute. Foto: Liga 1/X

Pedro García lapida a dirigencia de Alianza Lima tras bicampeonato de Universitario

En el programa de YouTube 'Doble punta', Pedro García arremetió contra la directiva de Alianza Lima y enfatizó que no existe gente en el club que sepan de fútbol y, además, afirmó que los íntimos necesitan a un mandamás como Jean Ferrari, quien pisó una cancha como futbolista y conoce cómo se maneja un vestuario.

“Alianza Lima precisa de un Ferrari. ¿Tendrá Alianza Lima su Ferrari? Así como Ferrari jugó en la ‘U’ y luego se incorpora como gestor, de repente Alianza tiene su Ferrari ahí y no lo ha identificado. Uno que tenga la capacidad de tomar decisiones fuertes con conocimiento de vestuario y de fútbol. Alguien que sepa las dinámicas de un equipo de fútbol, que esté acompañado del punto de vista administrativo, pero que tenga la capacidad de tomar decisiones de fútbol. En Alianza parece que los que armaron el equipo no ven fútbol. No puedo entender que el medio campo de Alianza esté conformado por gente que tiene tan poco fútbol”, aseveró el comunicador.

Pedro García critica que Alianza Lima no le haya dado una oportunidad a Jean Pierre Archimbaud

Asimismo, Pedro Eloy cuestionó que no le hayan dado una oportunidad en el equipo a Jean Pierre Archimbaud, recientemente convocado a la selección peruana. "Archimbaud juega fútbol, nadie lo tenía. Va a Matute y hace un gol. Un chico del riñón de Alianza Lima, está bien que vaya a Melgar, pero ¿qué hace fuera de Alianza?”, agregó.

Por otro lado, Horacio Zimmermann, su compañero en la conducción, aseguró que hoy en tienda íntima se manejan más por intereses económicos que deportivos y puso como ejemplo el fichaje de Paolo Guerrero y Christian Cueva. “Se han dejado llevar por el ‘yo lo traje’. ‘Vamos a traer a Cueva, vamos a traer a Guerrero’. El estar en la historia del libro ‘yo traje a Cueva, yo traje a Guerrero’ es más importante que armar un buen equipo de fútbol. Hoy Alianza se maneja bajo intereses económicos. No se maneja bajo intereses deportivos específicos para que haya un respeto de su historia. Alianza se armó este año para ganarle a la ‘U’ e incluso le copió el armado del 3-5-2”, apuntó.