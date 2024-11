César Vallejo jugará la segunda división del fútbol peruano en el 2025. El equipo poeta cerró una temporada de pesadilla con la derrota 1-3 ante Atlético Grau, en la última fecha del Torneo Clausura 2024, que consumó su descenso a la Liga 2 luego de seis años en la máxima categoría. El mal resultado en Piura condenó al equipo trujillano a finalizar el campeonato en el penúltimo lugar de la tabla acumulada, con apenas 30 puntos y una diferencia de gol de -21.

¿Qué pasó con César Vallejo en la Liga 1 2024?

La UCV había empezado el año con mucha ilusión, pues realizó grandes fichajes, como José Carvallo, campeón 2023 con Universitario, Josepmir Ballón, bicampeón en 2021 y 2022 con Alianza Lima y, el más importante de todos, Paolo Guerrero, quien por primera vez jugó en el fútbol peruano con la camiseta de los naranjas.

Sin embargo, el elenco vallejiano nunca pudo consolidarse ni en la Liga 1 ni en la Copa Sudamericana. Los constantes cambios de técnicos (Roberto Mosquera, 'Chicho' Salas, 'Manzanita' Hernández) le pasaron factura al club, que cerró el Torneo Apertura con 20 puntos en un décimo puesto que, si bien no era el esperado por los directivos, no parecía presagiar el fatal desenlace que tuvo en el Clausura.

Además de César Vallejo, Carlos A. Mannucci también de Trujillo, se fue al descenso. Foto: UCV

Fue en este segundo certamen corto, para el que ya no contó con el 'Depredador' en el plantel luego de una problemática salida, en el que ocurrió la debacle. Ganar solo dos partidos y empatar en otros cuatro los dejó penúltimos, con apenas 10 unidades. Su puntaje acumulado lo sentenció a jugarse la vida en la fecha final, pero Atlético Grau se encargó de sellar su destino.

Resultado de César Vallejo vs Atlético Grau hoy

El encuentro entre César Vallejo y Atlético Grau, jugado en el estadio Campeones del 36, terminó en victoria del Patrimonio por 3-1. Al final del primer tiempo, el marcador ya estaba 3-0 para los locales con goles de Tomás Sandoval y un doblete de Neri Bandiera. En el segundo tiempo, Yorleys Mena descontó de penal, pero ya no le alcanzó a Vallejo para remontar.

Así reaccionaron los jugadores de César Vallejo tras descender

Con el pitazo final en Sullana, la tristeza se hizo evidente en los rostros de los futbolistas del club trujillano. Jairo Vélez, Yorleys Mena, Édgar Benítez, José Carvallo, entre otros, se lamentaron amargamente por el mal resultado.

Exjugador de César Vallejo 'explotó' tras descenso del club

Pocos minutos antes de confirmarse el descenso de César Vallejo, el extremo Alejandro 'Jarrita' Ramírez publicó un explosivo mensaje contra 'Chicho' Salas, a quien consideró uno de los principales responsables del fracaso de la UCV.

"No puedo creer lo que estoy viendo, lo que está pasando, parece una pesadilla. Todo lo que me costó volver a Primera, y más aún con Vallejo. Un grandísimo equipo, que me vio crecer y en el que debuté como profesional. Mi equipo", escribió el futbolista en una historia de su cuenta de Instagram.

"Es cierto, los dirigentes han tomado malas decisiones, pero tengo que decir que ese h*** ** **** de 'Chicho' Salas me quitó la posibilidad de seguir defendiendo mis colores. No me quiso desde el día que llegó, sin razón alguna. 'Que son gustos del entrenador'... En lo particular, esa frase es una m*****. Siempre alegó que todos los volantes o extremos eran mejores que yo. Quiero saber quién fue mejor que yo o si lo han demostrado en el Clausura. Qué pensará ahora ese maldito h*** ** ****, ya que es uno de los mayores responsables de esta debacle (...)", agregó el hoy jugador de Cienciano.

Richard Acuña se disculpa con hinchas de César Vallejo tras descenso a Liga 2

"Hoy enfrentamos un desafío duro con el descenso a segunda división, pero la historia de César Vallejo está llena de resiliencia y fortaleza. A nuestros hinchas, como presidente, les pedimos disculpas públicas y prometemos que volveremos más fuertes. Corregiremos los errores que nos costaron la categoría, tengo la confianza que el 2025 podremos retornar al lugar que nos corresponde. Juntos somos invencibles. ¡Fuerza Vallejo!", fue el mensaje de Richard Acuña, presidente de la UCV, para disculparse con la hinchada poeta.