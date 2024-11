Sin duda, este sábado 2 de noviembre es un día triste para Trujillo porque tanto César Vallejo como Carlos A. Mannucci perdieron la categoría y jugarán la Liga 2 en 2025. En la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, UCV cayó 3-1 ante Atlético Grau y los carlistas empataron con Alianza Atlético en el Mansiche. En ese contexto, los hinchas trujillanos convirtieron en tendencia a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima.

El máximo goleador de la selección peruana llegó al fútbol peruano este 2024 para vestir la camiseta del equipo poeta como la figura de su ambicioso proyecto para conseguir el título nacional. Sin embargo, en una polémica salida, el 'Depredador' firmó con Alianza Lima para disputar el Clausura. Ahora, mientras la UCV descendió a segunda división, Guerrero podría ser campeón del certamen con casaquilla blanquiazul.

Paolo Guerrero marcó 3 goles con César Vallejo. Foto: Luis Jiménez/GLR

Paolo Guerrero es tendencia en las redes sociales tras el descenso de César Vallejo

El nombre del delantero aliancista fue tendencia en las redes sociales porque los aficionados trujillanos le recordaron que también es parte del descenso del equipo poeta porque fue parte del plantel que disputó el Torneo Apertura en el primer semestre de la temporada.

"No nos olvidemos que Paolo Guerrero también mando a segunda a UCV", "Paolo Guerrero se fue a la baja en el 2024. Ese es el tuit", "Paolo Guerrero no tuvo los hue*** de comerse el descenso de la UCV, pero él es parte fundamental de ese suceso, ya que siendo el capitán huyó como un cobarde para no terminar su carrera dando pena y encima con un descenso en la mediocre liga peruana como él la llamó alguna vez", "En la UCV deben estar muy arrepentidos de haber contratado a Paolo Guerrero, puros problemas y terminan descendiendo", "Paolo Guerrero también es partícipe de UCV esta temporada, ya tiene un descenso con los trujillanos", fueron algunos comentarios de los cibernautas.

¿Cómo quedó Atlético Grau vs César Vallejo por la última fecha del Clausura?

Atlético Grau no tuvo piedad de César Vallejo y lo mandó a la Liga 2. El conjunto de Ángel Comizzo no tuvo problemas para imponerse 3-1 frente a los trujillanos en la fecha 17 del Torneo Clausura en la Liga 1 Te Apuesto 2024. Con este resultado, UCV, Mannucci y Unión Comercio jugarán la segunda división en 2025.