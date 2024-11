César Vallejo se convirtió en uno de los equipos que perdió la categoría en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. E conjunto trujillano mostró un nivel bajo en su visita a Atlético Grau: perdió 3-1 y quedó condenado a la Segunda División del fútbol peruano.

Lo acontecido en el estadio Campeones del 36' no pasó desapercibido para Alejandro Ramírez, exjugador del club que tuvo que marcharse cuando Guillermo Salas asumió la dirección técnica.

Exjugador de César Vallejo despotrica contra 'Chicho' Salas

A través de sus redes sociales, mientras se consumaba la caída de la UCV, el volante que ahora milita en Cienciano del Cusco lanzó un fuerte mensaje y despotricó contra 'Chicho' Salas. Como es conocido, el estratega tuvo un breve paso por el equipo norteño entre marzo y agosto del presente año.

"No puede creer lo que estoy viendo, lo que está pasando, parece una pesadilla. Todo lo que me costó volver a Primera, y más aún con Vallejo. Un grandísimo equipo, que me vio crecer y en el que debuté como profesional. Mi equipo", se lee en la historia que subió en su cuenta de Instagram.

"Es cierto, los dirigentes han tomado malas decisiones, pero tengo que decir que ese h*** ** **** de 'Chicho' Salas me quito la posibilidad de seguir definiendo mis colores. No me quiso desde el día que llego, sin razón alguna. 'Que son gustos del entrenador' En lo particular, esa frase es una m*****. Siempre alegó que todos los volantes o extremos eran mejores que yo. Quiero saber quién fue mejor que yo o si lo han demostrado en el Clausura. Qué pensará ahora ese maldito h*** ** ****, ya que es uno de los mayores responsables de esta debacle (...)", apuntó 'Jarrita' contra el estratega nacional.

Fuerte mensaje de 'Jarrita' Ramírez contra Guillermo Salas en pleno descenso de la UCV. Foto: Instagram

¿Cómo le fue a 'Chicho' Salas en César Vallejo?

Desde que reemplazó a Roberto Mosquera en el cargo, Guillermo Salas disputó 22 partidos oficiales (entre Liga 1 y Copa Sudamericana) con la Universidad César Vallejo. El extécnico de Alianza Lima tuvo una producción de 6 victorias, 6 empates y 10 derrotas.

¿Qué equipos descendieron en la Liga 1?

Unión Comercio, Carlos Mannucci y César Vallejo son los equipos que perdieron la categoría. UTC se salvó tras empatar de forma agónica 1-1 ante Sport Huancayo.