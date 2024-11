¿Dónde ver Atlético Grau vs César Vallejo EN VIVO? El compromiso entre albos y poetas, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, se disputará en el Estadio Campeones del 36 de Sullana desde las 3.15 p. m. Este decisivo encuentro por la permanencia de los trujillanos será transmitido este sábado 2 de noviembre por L1 Max, pero también tendrás la opción de informarte con la cobertura gratis por internet de La República, que te llevará el minuto a minuto, los videos de goles y las alineaciones confirmadas.

Los dirigidos por Ángel Comizzo ya aseguraron su participación en la Copa Sudamericana tras superar por la mínima diferencia a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega. En cambio, UCV cayó en el derbi trujillano ante Carlos A. Mannucci por 2-0 y complicó su permanencia en la Liga 1 para la próxima temporada.

César Vallejo necesita del triunfo para permanecer en la Liga 1 en 2025. Foto: Club César Vallejo/X

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs César Vallejo en el Clausura?

El cotejo entre Atlético Grau vs César Vallejo está programado para las 3.15 p. m. (hora peruana). En simultáneo, se disputarán el UTC vs Sport Huancayo y Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético, duelos claves para definir el descenso a la Liga 2.

¿Dónde ver Atlético Grau vs César Vallejo EN VIVO por la Liga 1?

El partido entre Atlético Grau vs César Vallejo será transmitido en vivo a través de L1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la mayoría de los equipos de la Liga 1.

¿Cómo ver Atlético Grau vs César Vallejo ONLINE?

Si no puedes ver Atlético Grau vs César Vallejo por la señal televisiva de L1 Max, tienes la opción de seguir las incidencias del cotejo a través del servicio de streaming del medio, solo necesitas descargar la aplicación en tu dispositivo móvil y suscribirte a los planes que te ofrece. Asimismo, puedes vivir la previa y el minuto a minuto por la cobertura que realizará La República Deportes.

Tabla acumulada previa a la última fecha del Clausura