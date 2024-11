La última fecha del Torneo Clausura 2024 tendrá como grandes protagonistas a Universitario de Deportes y Alianza Lima, los dos únicos clubes con chances matemáticas de ganar este certamen corto. Dada esta situación, la organización de la Liga 1 programó los partidos de ambos para que se jueguen en simultáneo, así como también el de Melgar, que definirá la instancia de la Copa Libertadores a la que clasificará, o incluso su posible pase a unos playoffs (semifinales) por el título.

Ante esta situación, las televisoras que tienen los derechos del campeonato peruano tendrán que repartirse la transmisión de los tres encuentros, algo que ya quedó definido. Sin embargo, recientemente se anunció el lanzamiento de un nuevo canal que facilitará a los hinchas disfrutar de estos cotejos en una sola pantalla y en tiempo real, sin necesidad de tener que cambiar la señal a cada instante para conocer los resultados.

¿Qué canal transmitirá los partidos de Universitario, Alianza Lima y Melgar?

Según la distribución que se maneja, el duelo de la 'U' irá por L1 Max, el choque de Alianza será televisado por L1 y el compromiso de Melgar estará a cargo de Nativa y l1max.com. La empresa de TV por satélite Zapping, que cuenta con todos estos canales en su oferta anunció el lanzamiento de Zapping Mix Deportes, canal que pasará en multipantalla estos tres cruces.

"Este domingo se jugarán 3 partidos en simultáneo para definir al ganador del Torneo Clausura. Y para que no te pierdas ningún momento, estrenaremos Zapping Mix Deportes, canal 31, por donde transmitiremos los tres partidos en multipantalla", publicó la cuenta oficial de Zapping Perú en redes sociales.

La operadora también incluirá una cuarta minipantalla con una transmisión de videojuego retro International Superstar Soccer para amenizar el ambiente, según muestra en su video promocional.

¿Cuánto cuesta contratar Zapping para ver la Liga 1?

Los planes de Zapping que incluyen los canales L1 y L1 Max tienen precios mensuales de entre 39,90 soles y 79,90 soles (por los primeros 6 meses, luego se aumentan 5 y 6 soles, respectivamente).

Precios de la suscripción mensual al servicio de TV por satélite. Foto: Zapping

¿Cuándo juegan Universitario, Alianza Lima y Melgar?

Por disposición de la Liga 1, los partidos Universitario vs Los Chankas, Alianza Lima vs Cusco FC y Melgar vs Deportivo Garcilaso se jugarán el mismo día y a la misma hora: domingo 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m. Los cremas visitarán el estadio Los Chankas de Andahuaylas, los blanquiazules serán locales en Alejandro Villanueva y los rojinegros jugarán ante su afición en el Monumental de la UNSA.