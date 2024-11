El Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 llega a su fase culminante con dos encuentros que prometen emoción y drama. Universitario y Alianza Lima, los dos equipos más emblemáticos del fútbol peruano, se preparan para enfrentar partidos clave en la definición de la temporada. Las expectativas son altas, ya que los hinchas saben que cada minuto de estos enfrentamientos podría decidir al campeón del torneo y, con ello, el pase a la fase final de la competencia.

Universitario se medirá contra Los Chankas, un equipo que mostró gran temple en el segundo torneo del año, mientras que Alianza Lima se enfrentará a Cusco FC, un rival que dio sorpresas en otras ediciones de la Liga 1. Los ‘compadres’ tienen la responsabilidad de demostrar su supremacía en el fútbol nacional en esta última jornada, que será determinante para el desenlace del campeonato.

¿Dónde ver el partido de Universitario vs Los Chankas?

El partido entre Universitario y Los Chankas será uno de los partidos más destacados del Torneo Clausura 2024. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Andahuaylas, que recibirá a más de 5.000 hinchas ‘cremas’ quienes viajarán desde Lima con la finalidad de obtener un triunfo que corone al equipo de Ate como bicampeón nacional.

La transmisión en vivo de este esperado duelo estará a cargo de L1 MAX, el canal oficial que tiene los derechos televisivos de gran parte de equipos de la Liga 1 y que se destaca por su cobertura completa y análisis detallado. Los televidentes podrán sintonizar la señal tanto en sus televisores, en diversas operadoras como DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros, como a través de la aplicación digital del canal, que permite seguir el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cusco FC?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cusco FC es otro de los encuentros que definirá el destino de la temporada. Los blanquiazules se enfrentarán a un Cusco FC que supo mantenerse firme en los momentos más complicados. El partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, donde se anticipa una atmósfera vibrante y apasionada.

En el caso de los íntimos, será la señal de L1 la que televise el partido, con lo cual se garantiza una cobertura integral de la Liga 1. La transmisión estará disponible para los usuarios a través de la televisión por cable y en su plataforma en línea, lo que facilita que los fanáticos de Alianza Lima no se pierdan ni un instante de este crucial duelo.

¿Cómo ver los partidos de Universitario y Alianza Lima en un solo canal?

Si no quieres perderte ningún detalle de los partidos Universitario vs Los Chankas y Alianza Lima vs Cusco FC en simultáneo, puedes sintonizar el novedoso canal Zapping Mix Deportes, que ofrecerá en multipantalla estos dos cotejos, así como el de Melgar vs Deportivo Garcilaso. Esta señal estará disponible en el canal 31 de Zapping.

¿A qué hora son los partidos de Universitario y de Alianza Lima?

Los horarios de estos encuentros son un aspecto clave para los seguidores que quieren planificar su día y asegurarse de no perderse el espectáculo. El partido de Universitario vs Los Chankas está programado para el domingo 3 de noviembre de 2024 a las 3.00 p. m., mismo día y horario que el de Alianza Lima vs Cusco FC, lo que garantiza un cierre de jornada cargado de adrenalina y emoción.

Debido a que ambos equipos están disputando el título del torneo, la organización de la Liga 1 dispuso que tanto Universitario como Alianza Lima jueguen a la misma hora para evitar especulación en los resultados. Cabe precisar que los dos clubes tienen 36 puntos en el Torneo Clausura 2024, con ventaja para los ‘cremas’, que tienen +21 en la diferencia de goles, mientras que los ‘íntimos’ tienen +15.