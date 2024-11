Desde su llegada al balompié brasileño, los hinchas de Corinthians elogiaron en varios momentos el nivel del peruano André Carrillo. El extremo de la selección peruana se ganó un puesto como titular y estuvo desde el arranque en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Racing; sin embargo, para sorpresa de muchos seguidores del 'Timao' el entrenador Ramón Díaz sorprendió al sacarlo del campo de juego apenas terminó el primer tiempo y con el marcador en contra.

Ante lo acontecido, desde las redes sociales, los aficionados del no dudaron en cuestionar al experimentado estratega argentino por no permitirle al exjugador de Alianza Lima disputar el complemento.

Hinchas de Corinthians explotan contra su DT por sacar a André Carrillo

Los torcedores de Corinthians consideraron que el jugador que debió ser reemplazado era Charles, quien se desempeña como mediocampista y no logró tener una buena actuación frente al conjunto argentino en Avellaneda.

"Quitó a André Carrillo en lugar de Charles. Nunca había visto a un técnico amar tanto el 'bagre'. Odia la calidad. Felicitaciones por su incompetencia", "Creo que hasta Ramón se olvidó que Charles está en el campo", "Ramón Díaz no se ayuda, hombre. Se llevó a uno de los mejores jugadores del campo que corría y dejó a Charles", "Hermano, es el peor entrenador en la historia del Corinthians en cuanto a sustituciones, siempre toma la decisión equivocada", "Algo así es simplemente increíble: quita a Carrillo y sigue con Charles. Para mí, hoy lo despedirían", "Ramón cometiendo un error... Solo era cuestión de sacar a Charles que no se encuentra bien. Ya es hora de irse", "¿Ve el mismo partido que nosotros? Porque no es posible que haya regresado con Charles y Martínez", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

André Carrillo llegó a Corinthians tras su paso por Arabia Saudita. Foto: AFP.

¿Cómo quedó el partido Corinthians vs Racing?

Luego de igualar 2-2 en territorio brasileño, Racing logró hacerse fuerte de local y con el triunfo 2-1 se impuso en la serie. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas disputarán la semifinal de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

¿Cuál es el valor de André Carrillo?

El actual valor de mercado de André Carrillo es de 1,5 millones de euros, cifra que mantiene desde junio de este año, cuando aún jugaba por el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.