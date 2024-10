Racing vs Corinthians EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver a André Carrillo por la Copa Sudamericana 2024?

¿A qué hora juegan Racing vs Corinthians EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2024? El duelo, que contará con la presencia de André Carrillo, se disputará este este jueves 31 de octubre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Presidente Perón y será transmitido por la ESPN, DSports, DGO y Disney Plus. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy de manera online con la previa y el minuto a minuto.

Racing vs Corinthians: previa

En el partido de ida disputado en San Pablo, el marcador finalizó en empate 2 a 2. Maximiliano Salas fue el encargado de abrir el marcador para Racing a los 6 minutos del primer tiempo. Minutos después, Yuri Alberto igualó el marcador y luego volvió a marcar a los 33 para poner al frente al Timão. En el complemento, a los 9 minutos, Gastón Martirena logró el tanto que selló el empate definitivo.

¿A qué hora juegan Racing vs Corinthians?

En Perú, el encuentro entre Racing vs Corinthians comenzará desde las 7.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 1).

¿Dónde ver Racing vs Corinthians?

En Sudamérica, la transmisión por TV del choque entre Racing vs Corinthians estará a cargo de los canales ESPN y DSports. También se podrá ver este encuentro en México y Centroamérica por Disney Plus.

Argentina: DSports, ESPN

Bolivia: Comteco, Coteor, Inter Satelital, Cotegua

Brasil: SBT, ESPN

Chile: ESPN, DSports

Colombia: DSports, ESPN

Costa Rica: Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN, DSports

México: Disney Plus Premium

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DSports, ESPN

Uruguay: ESPN, DSports

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports Ñ.

Racing vs Corinthians: alineaciones

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Juanfer Quintero, Maxi Salas y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas

Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Juanfer Quintero, Maxi Salas y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas Corinthians: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu, André Carrillo, José Andrés Martínez, Charles, Rodrigo Garro, Yuri Alberto y Memphis Depay. DT: Ramón Díaz.

Árbitros del Racing vs Corinthians

Árbitro: Felipe González

Primer asistente: José Retamal

Segundo asistente: Juan Serrano

Cuarto árbitro: Manuel Vergara

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR 1: Benjamín Saravia

AVAR 2: Alan Sandoval.

¿Dónde ver Racing vs Corinthians ONLINE?

Si no quieres perderte el juego entre Racing vs Corinthians por internet, suscríbete a las plataformas Disney Plus o DGO, en las cuales podrás seguir todos los partidos de las semifinales de esta Conmebol Sudamericana 2024.

Historial de Racing vs Corinthians por la Copa Sudamericana

Por la Sudamericana, Racing y Corinthians se han enfrentado 5 veces. En todos estos cotejos el partido ha terminado en empate.