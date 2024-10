La selección peruana afrontará el siguiente mes de noviembre dos partidos decisivos en las Eliminatorias 2026 en sus aspiraciones para acceder al próximo Mundial. De perder al menos uno de ellos, Perú se complicaría seriamente en las clasificatorias y comenzaría a decirle adiós a la siguiente edición de la Copa del Mundo. Esta difícil situación de la Bicolor, la cual viene desde el inicio del certamen debido a los malos resultados, ha generado una serie de críticas a la Federación Peruana de Futbol (FPF) y a su presidente Agustín Lozano debido al sistema del fútbol en el país que ha dado pocos resultados.

Uno de los mayores críticos de Agustín Lozano ha sido el periodista deportivo Eddie Fleischman, quien siempre lo ha cuestionado no solo por el tema de la Blanquirroja, sino por la liga peruana. En una entrevista reciente para el programa deportivo 'Fuera de Sistema', el cual es conducido por el exjugador Percy Olivares y tiene en la mesa a Reimond Manco como uno de los panelistas, el comunicador reveló que una vez el mandamás del máximo ente del balompié nacional intentó sobornarlo.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Agustín Lozano?

En una parte de la charla, se habló sobre los periodistas que están vinculados con Agustín Lozano y que en alguna ocasión han sido captados con el directivo en algún almuerzo. En ese sentido, Fleischman negó que él en algún momento haya sido parte de eso y recordó la vez que el mandamás de la FPF, a través de sus funcionarios, trató de sobornarlo para que hable bien de su gestión.

"Me enteré por parte de funcionarios que estuvieron en la FPF hasta hace algún tiempo, pero ahora ya no están. Agustín Lozano le dio la encomienda a un funcionario suyo para que venga a comprar mi línea editorial, para que me venga a sobornar. Nunca se me acercaron ni tampoco me hablaron del tema porque le dijeron: ‘Estás loco, ¿me estás demostrando que así usas la plata de la FPF?’. Pero yo era un objetivo para ellos en la Federación, era un objetivo mi línea editorial", contó.

Luego, aseguró que bajo ninguna forma él aceptaría algo así y manifestó que si quiso sobornarlo a él, esta práctica también la habría hecho con otros periodistas.

"No iba a ser posible, pero no me sorprende para nada lo que estás diciendo, siempre lo ha habido. (...) Lo que queda claro es que si intentan con uno, intentan con varios", agregó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Agustín Lozano en la FPF?

El 20 de diciembre del 2021, Agustín Lozano ganó las elecciones presidenciales en la Federación con 61 votos a favor, 4 abstenciones y 0 votos en contra y seguirá en el cargo hasta el 2025. El directivo se impuso en los comicios tras encabezar una lista única.