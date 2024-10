Erick Delgado aseveró que el bajo nivel de Williams Riveros no afecta a Universitario porque está bien rodeado. Foto: composición LR/captura/ESPN

Erick Delgado aseveró que el bajo nivel de Williams Riveros no afecta a Universitario porque está bien rodeado. Foto: composición LR/captura/ESPN

Universitario de Deportes logró una victoria contundente frente a Cienciano, con un marcador de 3-1 en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024. Este triunfo acerca al equipo a la posibilidad de coronarse bicampeón en un año significativo, ya que celebra su centenario. No obstante, no todo es celebración en el club merengue, ya que Erick Delgado, exarquero de Sporting Cristal, no escatimó en críticas hacia el rendimiento de Williams Riveros, zaguero del cuadro ‘crema’.

Según el popular ‘Loco’, la falta de impacto del defensor en el juego es evidente, lo que generó preocupación entre los hinchas de la ‘U’. Asimismo, señaló que otro jugador del plantel estudiantil podría cumplir un mejor papel en la zaga titular, ya que Riveros no es un jugador que marque la diferencia, que es lo que se busca de un futbolista extranjero.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Williams Riveros?

Erick Delgado, en su papel de panelista en el programa ‘L1 Radio’ de L1 MAX, aseguró que Williams Riveros no es un extranjero que marque la diferencia en el torneo local. El ‘Loco’ comparó el caso del paraguayo con el de Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, a quien se le criticó duramente por no ser solución para su equipo en algún momento de la temporada.

“Tienes que buscar gente que te dé solución. Si criticamos en su momento a Ángelo Campos porque no salvó a Alianza Lima en ciertas cosas en la Copa Libertadores, entonces Williams Riveros tampoco te está ayudando. ¿Cuándo te salvó Riveros?”, apuntó Delgado frente a las réplicas de sus demás compañeros de programa.

De igual forma, el exportero de Sporting Cristal y de la selección peruana afirmó que Universitario está a punto de salir campeón porque es un equipo y no por el rendimiento personal del paraguayo. “La ‘U’ está saliendo campeón porque es un conjunto y está arropado. Cuando ha tenido que salir a buscar el partido, Riveros ha terminado mal parado, tanto así que los hinchas lo han criticado”, indicó.

“No es un tema de gusto personal, no creo que sea un mal jugador, me parece un jugador normal. Si tú traes un jugador extranjero, tiene que marcar la diferencia, yo creo que no marca la diferencia. Yo considero, y eso es a título personal, que Gustavo Dulanto, siendo peruano, podría hacer el trabajo de Riveros”, agregó Delgado en ‘L1 Radio’.

El defensor paraguayo fue clave para que Universitario consiguiera el título en la temporada 2023. Foto: Williams Riveros

¿Cuándo llegó Williams Riveros a Universitario?

Williams Riveros arribó a tienda ‘merengue’ a inicios de la temporada 2023, cuando Jorge Fossati estaba al mando de Universitario. Si bien en un principio le costó adaptarse al fútbol peruano, el popular ‘Tarzán’ logró afianzarse en el plantel titular de la ‘U’, tanto así que se convirtió en pieza fundamental para el logro del campeonato nacional en 2023.

A pesar de ello, el zaguero paraguayo, que llegó a Ate proveniente de Cerro Porteño, no inició con buen pie la temporada 2024, donde hizo noticia por los diversos errores que cometió y que le costó resultados a Universitario. Esto generó una ola de críticas por parte de los hinchas, quienes empezaron a dudar si Riveros es el defensa central que el equipo necesita para destacar a nivel internacional.

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas por Torneo Clausura 2024?

El partido entre Universitario y Los Chankas, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura 2024, está programado para el domingo 3 de noviembre de 2024. Este duelo es crucial para el equipo ‘crema’ en sus aspiraciones de conseguir el título 28 en su historia, ya que un triunfo le haría sacar ventaja con Alianza Lima, equipo que tiene los mismos puntos, pero al que supera por diferencia de goles.

Los Chankas, un rival que demostró ser competitivo a lo largo del torneo, representará un desafío para Universitario, que deberá corregir sus errores defensivos si desea conseguir los tres puntos. Williams Riveros tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valía y responder a las críticas con una actuación sólida, algo que tanto el técnico como los hinchas esperan ver en este encuentro clave.