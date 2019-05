Boca Juniors comenzará las negociaciones para fichar a Daniele De Rossi [VIDEO]

Boca Juniors se ha propuesto a contratar al italiano Daniele De Rossi, histórico jugador de la Roma que acaba de finalizar su vínculo con el club tras 18 temporadas. En la previa del partido ante Argentinos Juniors en La Bombonera por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Superliga Argentina, Nicolás Burdisso, mánager de Boca, relevó que en los próximos días iniciarán las negociaciones para ficharlo.

“Me llena de gratitud y orgullo que hablen de Boca Juniors porque es el lugar donde estoy y jugué. Es notorio cómo tantas figuras a nivel internacional demuestren interés por jugar en Boca. No es fácil convencerlos a venir porque una cosa es el deseo y otra la realidad. Lo de Daniele De Rossi es diferente, es mi amigo y siempre expresó su voluntad de venir”, dijo Burdisso a Fox Sports.

“Él se está despidiendo de Roma y yo hablé hace algunos días con él, traté de dejarlo tranquilo y le hice saber de nuestro interés. En estos días nos vamos a comunicar. Es una gestión más que nada por la amistad que tenemos y por su interés de jugar en Boca. Haremos las gestiones para convencerlo pero con este escudo es mucho más fácil”, agregó.

Daniele De Rossi, quien salió campeón del mundo con Italia en 2006, confesó su amor por Boca Juniors desde que vio jugar Diego Armando Maradona en el Estadio La Bombonera.

“Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca. Empecé a verlo de chico porque estaba Maradona y por el estadio. Me enamoré del estadio y de los hinchas, que son muy pasionales. Me hacen llorar”, expresó.