Lima 2019: Alessandro de Souza tiene la medalla en la mira

Por Pedro Ramos Martinez

Tenía 13 años cuando su abuelo lo llevó a una práctica de tiro. Solo le bastó realizar unos cuantos disparos para enamorarse del deporte que más logros le ha dado al Perú. Alessandro de Souza tiene ahora 27 abriles y con todo un futuro por delante se mantiene enfocado en su principal objetivo este año: los Panamericanos Lima 2019.

De Souza, quien participa en la modalidad de fosa olímpica, consiguió el primer lugar en el Campeonato de las Américas en México, realizado en noviembre pasado. Esto le dio el cupo a las olimpiadas de Tokio 2020. “Ganamos la medalla de oro individual y también por equipos, algo que no se conseguía desde 1991”, nos resalta orgulloso.

La República lo acompañó durante su entrenamiento en la Villa Militar Las Palmas para conocer su ardua preparación. Allí practica desde muy temprano. Aunque el tiro es un deporte más mental que físico, se necesita llevar ambos aspectos de la mano. “Es importante la parte física porque cuando uno está compitiendo uno tiene presión y ello se traduce casi siempre en presiones altas en el corazón. Si uno tiene buen cardio ayudará a sobrellevar esas palpitaciones. Por ello es importante completar la parte técnica del tiro con el físico”.

La parte mental es un tema que un atleta en tiro debe manejar de la mejor forma posible y De Souza lo sabe muy bien. “A diferencia del fútbol, es un deporte donde una vez que tú cometes el error, el cero no te lo quita nadie, el fallo está. Uno sabe que tiene que prepararse para no equivocarse porque no hay forma de voltear el marcador”.

Alessandro de Souza reconoce que no es fácil dedicarse por completo a este deporte. Al igual que el resto de atletas peruanos, su entrenamiento y participación en competencias los debe hacer en el extranjero para mejorar su nivel, para lo cual necesita de recursos.

“En Sudamérica no hay mucha afición al tiro. El nivel por ende es más bajo que en Estados Unidos, Europa o Asia inclusive. Definitivamente es necesario viajar al extranjero para mejorar tu desempeño”, comenta. Entre 35 y 40 mil dólares es lo que necesita anualmente para su preparación.

Actualmente, el tirador forma parte del programa de apoyo al deportista del IPD. Con lo que recibe puede solventar sus entrenamientos y algunos viajes. Además cuenta con ayuda de una empresa privada y de la Federación de Tiro.

Un nuevo auge en el tiro

La última medalla que consiguió el país en unas olimpiadas fue en 1992 gracias a Juan Giha, precisamente en tiro. En el 84 Francisco Boza y Edwin Vásquez en el 48 también ganaron una presea para el Perú en este deporte. ¿Por qué no se obtuvieron más logros desde entonces?

“Las medallas que se lograron en tiro fueron gracias a que Boza y Giha vivieron la época de oro. En ese momento hubo como 300 tiradores en el Perú, ahora somos apenas 30”, explica. Sin embargo, se mantiene optimista en que se puede vivir un resurgimiento en el deporte.

“A pesar de que somos pocos, somos muy buenos, porque es raro ver tan poca afición al tiro y a la vez que esta tenga tantos logros. Tenemos excelentes exponentes no solo en mi caso, sino también el de Nicolás Pacheco, que es otro gran representante a nivel mundial”, señala.

Alessandro de Souza se considera un afortunado de ser parte del equipo peruano en los Panamericanos. “Ser locales tiene un gustito adicional porque vamos a tener algo que nunca hemos tenido en la vida que es contar con una hinchada”.

Souza termina su entrenamiento dejándonos en claro su meta para este año. “La medalla de oro en los Panamericanos es lo primordial. En Toronto 2015 me quedé a un punto de poder disputar la presea y ahora iré por mi gran revancha”.

Sabía que...

- Prueba. Entrenó en los últimos días en la Villa Militar Las Palmas antes de viajar a Corea del Sur para participar en el circuito mundial de tiro. Luego de su participación en ese país volverá al Perú para continuar su preparación con miras a los Panamericanos.