Universitario: campeón de la Copa Libertadores celebra cumpleaños alejado de las canchas

La Copa Libertadores Sub 20 del 2011 es una de las pocas competencias que los hinchas del fútbol peruano olvidarán, y es que Universitario de Deportes logró adueñarse del certamen continental gracias a la entereza de la plantilla juvenil ‘merengue’, que demostraba el apetito que los empezaba a invadir.

Casi ocho años después poco se sabe de uno de los elementos con más proyección que tenía Universitario; Mauricio López, quien destacó por su gran agilidad en la banda izquierda y por la serenidad con la que ejecutó el penal decisivo a Boca Juniors para la obtención del trofeo de la competencia.

El camino de ‘Mauri’ de 28 años -declarado hincha hasta los huesos del club ‘merengue’- tuvo un giro inesperado tras dejar de pertenecer a la ‘U’ para llegar a Juan Aurich y luego a Deportivo Municipal, pero el momento más tenso y difícil que vivió fue cuando cayó en una terrible enfermedad.

Un derrame cerebral lo obligó a dejar el balompié nacional por varios meses y dedicarse a un largo proceso de recuperación, sin embargo, Mauricio López logró recuperarse y se conoció que el 2018 perteneció a las filas del club AFE, en la Liga Distrital de Surquillo.

Hace un par de días cumplió 28, pero a pesar de estar lejos de su pasión, López se mantiene en la retina del hincha de la ‘U’, pues aunque no logró mantenerse en el equipo de sus amores, dejó registro en el certamen juvenil más importante de aquel entonces.

'Jugar en este equipo ha sido un sueño cumplido, gracias hinchas de Universitario, son los mejores. Siempre me han hecho sentir un hijo de la casa y me dieron soporte hace casi doce meses en un momento inesperado y delicado que me tocó vivir. La unión y lealtad se valoran en momentos así. Gracias por el aliento', sostuvo Mauricio López poco después de ser intervenido por el derrame que padeció.