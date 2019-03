Real Madrid: Detalles sobre la vez en que un técnico amenazó a jugadores del equipo madridista

El Real Madrid tiene muchas anécdotas en la cancha. Una de ellas fue revelada por quien fue el técnico del equipo madridista en 1996, 1997, 2006 y 2007, Fabio Capello.

El entrenador italiano confesó que amenazó durante su primera etapa como entrenador al futbolista croata Davor Suker y al montenegrino Pregrag Mijatovic porque no le daban pases al jugador Raúl González.

Este hecho fue narrado por el técnico en entrevista para un programa de la televisión italiana "Sky Sport". Cuando le consultaron acerca de la postura que debe tomar un entrenador para ganarse el respeto de los jugadores, Capello respondió:

"Un entrenador debe entender cuándo debe intervenir. Yo, como técnico, no pediría que intervenga el club, porque significaría que no tengo la personalidad para intervenir. En el Real Madrid tuve una situación parecida: Suker y Mijatovic no pasaban el balón a Raúl", dijo.

La advertencia hacia los entonces jugadores del Real Madrid fue que serían apartados de la plantilla si es que seguían evitando en la cancha a Raúl González.

"Les llamé y les hice ver unas situaciones en las que actuaban de esa manera y dije que, de ocurrir de nuevo, no volverían a jugar. Nunca volvió a pasar. Conmigo el club (Real Madrid) debía pedirme el permiso para intervenir", añadió.

Estas declaraciones surgieron luego de que se le consultara al extécnico del Real Madrid su opinión sobre la posible renovación de Icardi, luego de que el Inter de Milán separara de la capitanía al futbolista argentino para colocar al esloveno Samir Handanovic.

En esa línea, el exentrenador del Real Madrid dijo que Icardi debe reconocer sus errores y pedir disculpas a su equipo.

"Icardi debería ir al vestuario y pedir perdón. Los jugadores pueden entender que se ha equivocado y perdonarle. Estas situaciones pueden arreglarse, es importante tener a jugadores como él. Le aceptarían y le admirarían. En este momento se está perjudicando al no jugar", comentó.

La humildad es una característica que carece el futbolista Icardi, según Fabio Capello.

"Debe volver a ser humilde en el vestuario. El Inter necesita a Icardi e Icardi necesita al Inter. Un jugador que pide disculpas tiene aún más ganas de mostrar su valor", dijo.

Como se recuerda, el entrenador italiano se retiró del mundo del fútbol en 2018. El último equipo en el que fue técnico fue el Jiangsu Suning chino.