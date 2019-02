Aguiar pega la vuelta

El primer clásico del año todavía se jugará el 14 de abril. Sin embargo, Universitario y Alianza Lima ya se están enfrentando. Esta vez no es dentro de un campo de juego, sino por el deseo de ambos equipos de obtener los servicios del volante uruguayo, Luis Aguiar.

Una disputa que ha generado mucha expectativa, debido a que el futbolista de 33 años en el 2017 fue campeón nacional con los íntimos y ahora ha sido ofrecido para que defienda la camiseta del eterno rival.

La posibilidad de que el ‘Canario’ regrese a nuestro balompié se debe a que no continuará en el Nacional de Uruguay. Según la prensa de este país, los ‘Albos’ tenían una deuda con el mediocampista, la misma que ya fue pagada y con ello le puso fin a su vínculo con el charrúa.

El interés de la ‘U’ surgió desde diciembre del año pasado. La dirigencia crema considera que Aguiar es un jugador que puede fortalecer la plantilla crema. “A mí Luis Aguiar me parece un buen jugador, es innegable que es un jugador muy importante y lo fue para Alianza Lima cuando salió campeón en 2017. Creo que no podemos negar las condiciones que tiene, pero aquí no importa el gusto que tenga yo, sino lo que el comando técnico requiera”, dijo Carlos Moreno, administrador de la ‘U’.

Nicolás Córdova, estratega estudiantil, considera que el ‘Canario’ es un jugador que no encaja en su sistema táctico, pero pidió tiempo a la dirigencia para tomar una decisión.

Por su parte, en La Victoria tienen toda la intención de que Aguiar regrese. Incluso, el altercado que tuvo con el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, el cual provocó su salida, quedó en el pasado. La directiva íntima hará prevalecer el deseo del técnico Miguel Ángel Russo, quien ha pedido un volante creativo de buen toque, características que tiene el uruguayo. Aguiar deberá definir su futuro en breve.