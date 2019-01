WWE anunció la baja de importante superestrella para el Royal Rumble

Malas noticias para los fans de la lucha libre. WWE confirmó la ausencia de John Cena para el Royal Rumble 2019 que se desarrollará este domingo en Arizona debido a una lesión en el tobillo.

La empresa publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciar la baja del 16 veces campeón de la compañía. Era uno de los favoritos a ganar la batalla real.

John Cena había sufrido una molestia durante el combate que tuvo con Finn Bálor, Baron Corbin y Drew McIntyre en la última edición de Raw el lunes, para definir al retador por el título Universal que tiene Brock Lesnar.

Según informó el periodista Dave Meltzer, en realidad la empresa decidió retirar a Cena del evento porque este tiene compromisos laborales en Hollywood, donde grabará algunas películas durante febrero y marzo.

El reemplazo de John Cena para la batalla real será Braun Strowman, quien ahora se suma a la lista de candidatos a ganar esta noche.

