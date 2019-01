WWE Royal Rumble: Ronda Rousey defiende su título femenino de RAW ante Sasha Banks

WWE realiza este domingo uno de sus eventos más importantes del año: Royal Rumble (desde las 7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Fox Action) y que tiene luchas muy destacadas como el combate entre Ronda Rousey vs Sasha Banks.

Ronda Rousey vs Sasha Banks se enfrentan por el título femenino de Raw que ostenta 'Rowdy' desde agosto del año pasado. Por su parte 'The Boss' quiere ganr el cinturón una vez más.

En los últimos días se especuló que Ronda Rousey dejaría WWE luego de su participación en Wrestlemania 35. El periodista Dave Meltzer dio a conocer esta noticia, pero la propia campeona salió a desmentir los rumores por el momento.

Ronda Rousey apareció de sorpresa en WWE en el final de la primera 'Batalla Real' femenina en enero del año pasado, anunciando así su entrada al mundo de la lucha libre.

Sasha Banks tiene más experiencia en el mundo de la WWE que la excampeona de UFC. Ya obtuvo el título femenino de RAW cuatro veces y le mandó un mensaje a Ronda Rousey previo al combate.

Training has gotten INTENSE for @SashaBanksWWE as she prepares to battle @RondaRousey at #RoyalRumble! pic.twitter.com/H1GCJpH5w4