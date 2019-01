Manco, Vargas, Ugarriza: Los jugadores que todavía no tienen equipo para la Liga 1 - 2019

Cada vez está más cerca el comienzo de la Liga 1, nombre con el que se conocerá al torneo peruano de primera división, y los equipos ya están cerrando sus planteles, terminando sus pretemporadas y quedando listos para el arranque.

Sin embargo, aún hay un grupo de jugadores que no han conseguido equipo para jugar la temporada 2019. Por varias razones, este grupo de futbolistas no han sido contactados por clubes de la Liga 1 o no han llegado a acuerdos por propuestas que no les satisfacen.

Sea cual sea la razón, estos jugadores corren el peligro de iniciar el año sin equipo, cosa que los llevaría a esperar a que se vuelva a abrir el libro de pases y esto no sucederá hasta agosto.

Conoce aquí algunos de los nombres que más llaman la atención, algunos por haber realizado un aceptable torneo 2018. Es posible que en los próximos días, varios de los que se muestran en esta galería ya tengan una camiseta para defender, desde aquí, esperamos que sean todos.

1. Reimond Manco

2. Juan Manuel Vargas

3. Alberto Rodríguez

4. Miguel Curiel

5. Daniel Ferreyra

6. Gianmarco Gambetta

7. Luis Garro

8. Diego Manicero