Mayweather vs Nasukawa EN VIVO ONLINE: la gran pelea para cerrar el 2018

VER EN VIVO | Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa se enfrentarán este lunes 31 de diciembre en una pelea de exhibición en el Saitama Super Arena en Japón. El duelo está pactado para la 1:00 am (hora peruana), y la transmisión de este duelo correrá por parte de Rizin 14 y Fite TV. Además podrás ONLINE seguir todas las incidencias por larepublica.pe.

Si bien este en el duelo no se disputa ningún título, el Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa promete mucha emoción y adrenalina para los amantes de los deportes de contacto. El boxeador norteamericano se enfrentará al kickboxer japonés en un duelo pactado a tres rondas, pero no necesariamente un nocaut.

Sobre si habrá nocaut o no, el boxeador norteamericano dijo lo siguiente en la previa: "Si sucede, sucede". La batalla de cierre de año Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa se disputará en un octágono y no en un cuadrilátero, lugar habitual del boxeador de 41 años.

Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa: Conociendo al kickboxer japonés

Tenshin Nasukawa es un joven de 20 años, que ha ido ganando fama en el mundo del kickboxing. Mantiene el invicto desde que se convirtió en profesional. Actualmente es el rostro de la organización RIZIN. Nasukawa ha tenido múltiples títulos mundiales en kickboxing, y también ha ganado 4-0 en MMA.

Las reglas de la pelea entre Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa correrán por parte de la Federación de Lucha de Rizin:

Cada ronda durará tres minutos Reglas de boxeo recto Ambos competidores usarán guantes RIZIN de 8 onzas No hay jueces Peso: 147lbs (67.7kg) Esta pelea no será contabilizada por la MMA

Horario para ver EN VIVO ONLINE Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa

Ecuador - 1:00 a.m.

Perú - 1:00 a.m.

Colombia - 1:00 a.m.

México - 12:00 a.m.

Bolivia - 2:00 a.m.

Chile - 3:00 a.m.

Argentina - 3:00 a.m.

Uruguay - 3:00 a.m.

Paraguay - 3:00 a.m.

España - 7:00 a.m.

Canal para Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa

RIZEN

FITE TV

