Alejandro Hohberg descubrió el sexo de su hijo con peculiar juego con el balón [VIDEO]

Alejandro Hohberg, jugador de Alianza Lima vive una etapa muy feliz a sus 27 años, pues junto a su esposa esperan la llegada de su primogénito. Su familia preparó una sorpresa para el futbolista, donde tuvo que recurrir a su buen pegue al balón para descubrir el sexo que tendrá su hijo.

Esto fue al mismo estilo de Antoine Griezmann, que meses atrás también se enteró por medio de una caja llena de globos si su pequeño iba a ser niña o niño. En el caso del volante de Alianza Lima, la caja estaba dividida en dos partes, una color rosa y la otra celeste representando haciendo creando una incógnita sobre el sexo de su primogénito.

Hohberg que se encontraba en una reunión familiar, fue invitado a descubrir si iba a tener un hombre o una mujer. Para esto debía de patear el balón y pegarle a una manija que abriría la caja. El volante de 27 años pasó la prueba y a la primera oportunidad descubrió que tendrá un varón al desplegarse los globos celestes del cofre. El jugador aliancista se mostró muy emocionado y terminó celebrando la noticia con su esposa y se confundieron en un largo abrazo.

Por otra parte, la permanencia del talento volante en Alianza Lima aún se no está definida. Alejandro Hohberg aún no firma su renovación ya no no llega a un acuerdo por la cláusula de recisión, mientras que el jugador busca desligarse de los ‘blanquiazules’ sin costo alguno. En la directiva victoriana quieren un 50% de su carta pase.

Alejandro Hohberg

Antoine Griezmann